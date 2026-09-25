San Juan de Miraflores estrena moderna avenida que mejora el tránsito vehicular y brinda mayor seguridad

Los vecinos de San Juan de Miraflores ahora cuentan con mejores vías tras la inauguración de la obra en la Prolongación de la avenida Guillermo Billinghurst, en la zona de María Auxiliadora. Esta intervención permitió recuperar hasta 1,3 kilómetros de infraestructura vial que durante años presentó serias deficiencias, pero actualmente tiene mejores condiciones para el tránsito.

Esta obra fue inaugurada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y tuvo una inversión superior a S/ 4 millones, con el objetivo de beneficiar a más de 430.000 ciudadanos de SJM. Estas labores contribuirán a mejorar tanto la movilidad vehicular como el desplazamiento peatonal en esta zona del sur de la capital.

La obra en Prolongación de la avenida Guillermo Billinghurst se inauguró.

Por otro lado, los trabajos fueron ejecutados mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) y comprendieron la avenida Dos, calle A, avenida Tres y avenida Cuatro. En estos puntos se construyeron y rehabilitaron más de 10.000 m² de pavimento rígido, además de incorporarse muros de concreto, bermas y sardineles para reforzar la infraestructura.

Asimismo, el proyecto contempló la construcción de nuevas veredas, así como la adecuación de áreas verdes y trabajos de paisajismo que buscan mejorar el entorno urbano. De esta manera, la intervención apunta a generar espacios más cómodos y seguros para quienes transitan a pie por el sector.

Vecinos de San Juan de Miraflores gozan de nuevas pistas y veredas.

Otro de los trabajos realizados fue la nivelación y adecuación de las conexiones domiciliarias de agua y desagüe, además de los buzones existentes. Estas labores en San Juan de Miraflores permitieron integrar los servicios ya instalados con la nueva infraestructura vial y evitar posibles problemas.

"Ahora hay una vía que hoy permite a los vecinos trasladarse en mejores condiciones, con mayor seguridad y con una circulación mucho más ordenada. Con cada obra que construimos y entregamos buscamos que se traduzca en una mejora real en la vida de las personas", precisó el alcalde de Lima en la ceremonia de inauguración.