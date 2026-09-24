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Corte de agua en Lima este 25 de septiembre: revisa las zonas afectadas y horarios, según Sedapal
Sedapal anunció un corte de agua programado para este 25 de septiembre en varios distritos de Lima. ¿Qué zonas se verán afectadas por esta interrupción temporal?
¡Toma tus precauciones desde ahora! Descubre AQUÍ qué distritos de Lima enfrentarán un corte temporal del servicio este viernes 25 de septiembre, según el último informe de Sedapal. El motivo del corte de agua en varios sectores de la capital se debe a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, reparaciones de infraestructura y empalmes de tuberías, acciones que buscan mejorar la calidad del servicio. ¿Cuáles son los horarios y zonas afectadas?
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La Molina
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Rinconada alta I y II etapa, respectivamente. En el sector 196 desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. En la urb. Rinconada alta I etapa y urb. El Refugio.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m.
- Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre |8.00 p. m.
Corte de agua en Lima este viernes 25 de septiembre: conoce cuáles serán las zonas afectadas y horarios, según Sedapal.
Villa María del Triunfo
- Localidades / Áreas afectadas: P. J. José Gálvez, mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B, 186 C. A. H. Alto Miraflores, A. H. La Inmaculada, A. H. Ceres, A. H. Las Flores, A. H. La Pradera, A. H. Las Gardenias, A. H. Ampl. San Martín, mz. 122 D, 122 E, A. H. Sector San José Obrero, A. H. Las Dunas, A. H. Ampl. 65 mz. 162F, A. H. San Carlos, A. H. Comité 70A, mz. 134E, A. H. Ampl. Chilca, A. H. Parcela B, A. H. Sector Las Terrazas, A. H. Ampl. 186D2, 182E, A. H. Alto Miraflores mz. A, B, C, y D, A. H. Parcela B ex 14 de Febrero, A. H. San Martín II etapa, A. H. Ampl. Las Margaritas mz. 148C, 148F, 148E.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m.
- Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre |8.00 p. m.
Los Olivos
- Localidades / Áreas afectadas: C. H. Carlos Cueto Fernandini 1ra y 2da etapa, urb. Parque El Naranjal 1ra etapa, urb. Previ, urb. Villa del Norte. APV Patria Nueva.
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Viernes 25 de septiembre | 12.00 p. m.
- Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre |8.00 p. m.
Canales de atención disponibles de Sedapal
- Aquafono: (01) 317-8000 (Atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año).
- WhatsApp de Sedapal: 943 598 792 (Exclusivo para reportar emergencias operativas como roturas de tuberías o desbordes de desagüe).
- Redes Sociales: responden consultas e incidencias mediante sus cuentas oficiales de Facebook (Sedapal Oficial) y X / Twitter (@SedapalOficial).
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