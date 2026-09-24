¡Toma tus precauciones desde ahora! Descubre AQUÍ qué distritos de Lima enfrentarán un corte temporal del servicio este viernes 25 de septiembre, según el último informe de Sedapal. El motivo del corte de agua en varios sectores de la capital se debe a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, reparaciones de infraestructura y empalmes de tuberías, acciones que buscan mejorar la calidad del servicio. ¿Cuáles son los horarios y zonas afectadas?

La Molina

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Rinconada alta I y II etapa, respectivamente. En el sector 196 desde la 1.00 p. m. hasta las 11.50 p. m. En la urb. Rinconada alta I etapa y urb. El Refugio.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción : Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m.

: Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m. Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre | 8.00 p. m.

Corte de agua en Lima este viernes 25 de septiembre: conoce cuáles serán las zonas afectadas y horarios, según Sedapal.

Villa María del Triunfo

Localidades / Áreas afectadas: P. J. José Gálvez, mzs. 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186 B, 186 C. A. H. Alto Miraflores, A. H. La Inmaculada, A. H. Ceres, A. H. Las Flores, A. H. La Pradera, A. H. Las Gardenias, A. H. Ampl. San Martín, mz. 122 D, 122 E, A. H. Sector San José Obrero, A. H. Las Dunas, A. H. Ampl. 65 mz. 162F, A. H. San Carlos, A. H. Comité 70A, mz. 134E, A. H. Ampl. Chilca, A. H. Parcela B, A. H. Sector Las Terrazas, A. H. Ampl. 186D2, 182E, A. H. Alto Miraflores mz. A, B, C, y D, A. H. Parcela B ex 14 de Febrero, A. H. San Martín II etapa, A. H. Ampl. Las Margaritas mz. 148C, 148F, 148E.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción : Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m.

: Viernes 25 de septiembre | 8.00 a. m. Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre | 8.00 p. m.

Los Olivos

Localidades / Áreas afectadas: C. H. Carlos Cueto Fernandini 1ra y 2da etapa, urb. Parque El Naranjal 1ra etapa, urb. Previ, urb. Villa del Norte. APV Patria Nueva.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción : Viernes 25 de septiembre | 12.00 p. m.

: Viernes 25 de septiembre | 12.00 p. m. Fecha / Hora del restablecimiento del servicio: Viernes 25 de septiembre | 8.00 p. m.

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