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Corte de agua en Lima este 22 de septiembre: revisa si tu zona será afectada y horarios confirmados
Sedapal compartió los horarios y distritos que no contarán con el servicio de agua potable este martes 22 de septiembre. Verifica si tu zona está en la lista.
Este martes 22 de septiembre, algunos sectores de Lima tendrán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por Sedapal. La suspensión no afectará a los distritos completos, sino a determinadas zonas y localidades, por lo que es importante revisar el cronograma y tomar las previsiones necesarias.
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Entre las zonas reportadas figuran sectores de Villa María del Triunfo, Ate, Miraflores, San Borja, Independencia y San Juan de Lurigancho con horarios que varían según el punto intervenido. Conoce todos los detalles del corte de agua.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas:
- Sector 309: A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3, Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto.
- Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120, Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20, A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampliación Sector Centenario, Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M, Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador.
- Sectores: Sectores 309, 310
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 8.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 8.00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Vivienda El Milagro de Mayo A.H. El Amauta zona B Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I A.H. Nuevo Amanecer
- Sectores: Sector 176
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 1.00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.50 p. m.
Miraflores
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Antonio Cuadrante: Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio, Calle Ramón Ribeyro, Av. Alfredo Benavides
- Sectores: Sector 57
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.00 p. m.
Sedapal anuncia un corte de agua para este martes 22 de septiembre.
San Borja
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Cópac, Urb. Las Magnolias, Urb. San Borja, Urb. San Borja Sur Cuadrante: Av. De Las Artes Sur, Av. San Borja Sur, Jr. Frederic Remington, Av. José Barrenechea, Ca. Mercator, Jr. Von Leonard, Jr. Alberto Barajas.
- Sectores: Sector 67
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.00 p. m.
Independencia
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. 5 de Abril A.H. Luis Pardo, A.H. Leoncio Prado A.H. Rumi Nawi, U. Pop. Tahuantinsuyo
- Sectores: Sector 336
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Pueblos Unid Sect Sr de Muruhuay, AF Cristo de Pachacamilla, A.H. San José Obrero, A.H. San José Obrero Ampl., Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba, Agru. Alejandro Toledo, Agru. Unidos al Desarrollo, A.H. P.I. Nueva Alianza Sector Cerrito Alegre, A.H. P.I. Nueva Alianza Sector Alberto Fujimori II, A.H. Los Libertadores Sector Los Angeles, A.H. P.I. Nueva Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts, Asoc. Monte de Sión, A.H. P.I. Nueva Alianza Sector Los Angeles II, A.H. Ciudad de Los Constructores Ampl., AF Villa Maestro CE Jesús Obrero, A.H. San José Obrero Mariscal 'Cáceres'.
- Sectores: Sector 421
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 10.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.00 p. m.
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