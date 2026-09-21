Este martes 22 de septiembre, algunos sectores de Lima tendrán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados por Sedapal. La suspensión no afectará a los distritos completos, sino a determinadas zonas y localidades, por lo que es importante revisar el cronograma y tomar las previsiones necesarias.

Entre las zonas reportadas figuran sectores de Villa María del Triunfo, Ate, Miraflores, San Borja, Independencia y San Juan de Lurigancho con horarios que varían según el punto intervenido. Conoce todos los detalles del corte de agua.

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas:

Sector 309: A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3, Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto.

A.H. José C. Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa, P.J. Vallecito Bajo, A.H. 30 de Agosto, A.H. Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3, Ampliación Vista Alegre, A.H. Garcilaso de la Vega, Ampliación 1ro de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120, Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20, A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampliación Sector Centenario, Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M, Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador.

Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz. F17, G17, F18, G18, 118, J18A, H19, 119, J19, H20, 120, Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20, A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampliación Sector Centenario, Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M, Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador. Sectores: Sectores 309, 310

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 8.00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 8.00 p. m.

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. Vivienda El Milagro de Mayo A.H. El Amauta zona B Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I A.H. Nuevo Amanecer

Sectores: Sector 176

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 1.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.50 p. m.

Miraflores

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. San Antonio Cuadrante: Av. República de Panamá, Av. 28 de Julio, Calle Ramón Ribeyro, Av. Alfredo Benavides

Sectores: Sector 57

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.00 p. m.

Sedapal anuncia un corte de agua para este martes 22 de septiembre.

San Borja

Motivo: Ejecución de empalme

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Cópac, Urb. Las Magnolias, Urb. San Borja, Urb. San Borja Sur Cuadrante: Av. De Las Artes Sur, Av. San Borja Sur, Jr. Frederic Remington, Av. José Barrenechea, Ca. Mercator, Jr. Von Leonard, Jr. Alberto Barajas.

Sectores: Sector 67

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 11.00 p. m.

Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. 5 de Abril A.H. Luis Pardo, A.H. Leoncio Prado A.H. Rumi Nawi, U. Pop. Tahuantinsuyo

Sectores: Sector 336

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 22 de setiembre | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 22 de setiembre | 8.00 p. m.

San Juan de Lurigancho