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Corte de agua confirmado este lunes 21 de septiembre: revisa las zonas afectadas y horarios
Sedapal informó qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este lunes 21 de septiembre. Conoce si tu zona se verá afectada y horarios.
Este lunes 21 de septiembre, varios vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante un corte programado del servicio de agua potable. Sedapal informó que la suspensión temporal se realizará en determinadas zonas y durante horarios específicos, por lo que conocer con anticipación si tu distrito figura entre los afectados puede ayudarte a organizar tus actividades y almacenar agua con tiempo.
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Si tienes previsto salir temprano, realizar labores domésticas o necesitas contar con agua durante el día, es importante revisar el cronograma. Consulta aquí los distritos, sectores y horarios en los que se interrumpirá el servicio este lunes, y verifica si tu vivienda se encuentra dentro de las áreas consideradas por Sedapal.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Monterrey zona "A", A.H. Monterrey zona "B"
- Sectores: Sector 176
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 21 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 21 de setiembre | 11.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. La Praderas de Santa María, A.H. Lomas de Santa María, Agru. Los Portales de Santa María, Agru. Nueva Alianza de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, Agru. Las Vegas de Santa María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa, A.H. CMC Ampl. Santa María Parcela I, A.H. 1ro de Agosto, A.H. 1ro de Agosto Ampliac, Agru. Nuevo Milenio, A.H. Prolg Santa María Parcela II Sector Ampl., AF San Juan Bautista de Santa María, A.H. Santa María Parcela 3 Sector Nueva Alianza, A.H. Parcela II Santa María, A.H. Santa María Ampl. Parcela 5 Sector G3A.
- Sectores: Sector 420
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 21 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 21 de setiembre | 9.00 p. m.
San Martín de Porres
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: P.V. Residencial El Buen Jesús, P.V. Rivera Azul, P.V. La Perla II etapa Asoc. Comerciantes El Horizonte de San Diego, APV Manta María, AP Santa Teresa de Chuquitanta, P.V. Los Portales de Bethel, AP Los Pinos, P.V. Valle Azul de San Diego I y II etapa, P.V. Los Nogales de San Diego I, II y III etapa, P.V. Villa Honzonte, Urb. Casablanca, P.V. Atlanta, P.V. San Valentín, P.V. El Bosque II etapa, APV Las Torres del Norte, Asoc. Propietarios Los Pinos de Chuquitanta, P.V. La Perla, P.V. Santa Leonora, P.V. Las Flores de Chuquitanta, P.V. El Trébol, P.V. Residencial Las Lomas, P.V. El Mirador, A.H. Virgen de la Merced, Asoc. Pobladores Virgen de las Mercedes, P.V. Virgen de Cocharcas | etapa, P.V. La Florida I etapa, Programa Resid. Las Margaritas, P.V. La Planicie, P.V. Los Reyes, P.V. La Virreina, P.V. Corazón de Jesús, P.V. Real Madrid, Av. Villa Victoria, P.V. Residencial El Rosal II, Asoc. Propietarios San Miguel Arcángel, P.V. Villa Juanita
- Sectores: Sector 253
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 21 de setiembre | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 21 de setiembre | 8.00 p. m.
Sedapal anunció un corte programado de agua para este lunes 21 de septiembre en diferentes zonas de Lima.
Pueblo Libre
- Motivo: Ejecución de empalme
- Localidades / Áreas afectadas: Cercado, Urb. Cercado, Urb. Sanidad PNP, Urb. Oyague. Cuadrante: Av. Sucre, Calle Rosa Toledo, Av. San Martín, Av. Dulanto, Jirón Carlos de los Heros, Calle Nicolás Alcázar, Av. Brasil, Av. La Marina.
- Sectores: Sector 30
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 21 de setiembre | 10.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 21 de setiembre | 10.00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: P.J. San Gabriel Sector Vallecito Alto, A.H. Las Rocas de La Paz, A.H. El Paraíso Mz. G1 y H1, Asoc. de Viv. La Granja, A.H. Los Alamos, A.H. Las Lomas, A.H. El Mirador del Paraíso l y ll, A.H. Villa del Paraíso, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. del Paraíso, A.H. Fortaleza del Paraíso, A.H. Jardines del Paraíso, A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso, A.H. Las Flores del Paraíso, A.H. Los Angeles Mz. A y B, Quebrada Alta del Paraíso, A.H. 13 de Junio, A.H. Virgen de Chapi Mz. A y B, A.H. Nueva Generación del Paraíso Alto, P.I. Paraíso Alto, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Nuevo Paraíso, A.H. Edén del Manantial, A.H. Los Angeles, A.H. Bellavista del Paraíso Alto.
- Sectores: Sector 308
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Lunes 21 de setiembre | 8.00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Lunes 21 de setiembre | 8.00 p. m.
¡Vamos al Circo!
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