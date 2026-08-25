Corte de agua en 6 distritos de Lima: cuáles son las zonas afectadas y horarios del miércoles 26 de agosto
Sedapal anunció cortes programados de agua para este miércoles 26 de agosto en seis distritos de Lima. Conoce las zonas que serán afectadas y los horarios de suspensión.
Este miércoles 26 de agosto, varios sectores de Lima tendrán cortes programados de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejora del servicio. La suspensión afectará zonas específicas de seis distritos, con horarios diferentes según cada sector, por lo que se recomienda a los vecinos revisar el cronograma y tomar sus previsiones con anticipación.
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San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector Santa Rosa, A.H. Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector D.
- Sectores: Sector 413
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 11:00 p. m.
San Antonio de Huarochirí
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Asoc. San Juan de Jicamarca - ECNC Mzs. H1, N1, 01, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, N1, P1, X1, LL1, B4, M4, F4, E4
- Sectores: Sector 131
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 11:50 p. m.
Comas
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Collique 4ta zona, A.H. 28 de Julio 5ta zona, Collique A.H. Villa Disciplina
- Sectores: Sector 349
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 12:00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 8:00 p. m.
Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.
San Miguel
- Motivo: Empalme de tubería
- Localidades / Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad, Av. Andrés Razuri, Av. Los Patriotas, Jr. Américo Vespucio
- Sectores: Sector 45
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 10:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 10:00 p. m.
Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos A.H. Horacio Zevallos Grupo J, Calle D Mzs. C, C1, E, D
- Sectores: Sector 182
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 8:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 8:00 p. m.
Chorrillos
- Motivo: Limpieza y desinfección de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. Garzas de Villa A.H. Sagrada Familia A.H. Delicias de Villa, A.H. Indoamérica - Sector II, A.H. La Rinconada de Villa - Sector I Asoc. Pro Vivienda Villa Municipal, Asoc. A.R.I.A. Delicias de Villa-Zona I, Zona Il y Zona III Asoc. A.R.I.A. Zona II (Ex Ganadera), Asoc. de Vivienda Fundo Villa Baja Asoc. de Padres de Familia, Cercado.
- Sectores: Sector 91
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 5:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 9:00 p. m.
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