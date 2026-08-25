Este miércoles 26 de agosto, varios sectores de Lima tendrán cortes programados de agua potable debido a trabajos de mantenimiento y mejora del servicio. La suspensión afectará zonas específicas de seis distritos, con horarios diferentes según cada sector, por lo que se recomienda a los vecinos revisar el cronograma y tomar sus previsiones con anticipación.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Santa Rosa, A.H. Los Amautas, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector Vista Alegre, A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre, Sector 3 de Marzo, A.H. Prolong. El Rosal, A.H. El Rosal Alto, AF El Mirador del Futuro, AF Roca Fuerte, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector Santa Rosa, A.H. Señor Mirador, AF 10 de Abril, A.H. Proyecto Integral Confraternidad Sector D.

Sectores: Sector 413

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 11:00 p. m.

San Antonio de Huarochirí

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Asoc. San Juan de Jicamarca - ECNC Mzs. H1, N1, 01, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, F, Q3, R3, H1, B1, G1, N1, P1, X1, LL1, B4, M4, F4, E4

Sectores: Sector 131

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 11:50 p. m.

Comas

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Collique 4ta zona, A.H. 28 de Julio 5ta zona, Collique A.H. Villa Disciplina

Sectores: Sector 349

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 8:00 p. m.

Vecinos de Lima deberán tomar sus precauciones ante el corte de agua.

San Miguel

Motivo: Empalme de tubería

Localidades / Áreas afectadas: Urb. Maranga 1ra, 2da y 3ra etapa. Cuadrante: Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Av. Libertad, Av. Andrés Razuri, Av. Los Patriotas, Jr. Américo Vespucio

Sectores: Sector 45

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 10:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 10:00 p. m.

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos A.H. Horacio Zevallos Grupo J, Calle D Mzs. C, C1, E, D

Sectores: Sector 182

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 26 de agosto | 8:00 a. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 26 de agosto | 8:00 p. m.

Chorrillos