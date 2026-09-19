La constante actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. En Líbero te compartimos EN VIVO los movimientos telúricos reportados hoy, sábado 19 de septiembre, por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, las últimas actualizaciones, la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las distintas regiones del país. ¡No te olvides de tener lista tu mochila de emergencia!

Temblor en Perú HOY sábado 19 de septiembre, EN VIVO: magnitud y epicentro según IGP 07:43 TEMBLOR HOY EN AMAZONAS Fecha: 19/09/2026 02:12:30

Magnitud: 5.2

Profundidad: 15km

Latitud: -3.85

Longitud: -77.43

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 96 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 07:35 Bienvenidos Sigue EN VIVO los últimos reportes de los movimientos sísmicos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, en Perú. Conoce AQUÍ la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.