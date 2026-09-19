- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Garcilaso
- Cristal vs Atlético Grau
- Barcelona vs Sevilla
- Alianza Lima vs Fluminense
- Universitario
- Liga Peruana de Vóley
Temblor en Perú HOY, sábado 19 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿epicentro y magnitud?
Revisa los últimos sismos que se registraron este sábado 19 de septiembre. AQUÍ el epicentro, magnitud, profundidad y hora del temblor reportado por el IGP.
La constante actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. En Líbero te compartimos EN VIVO los movimientos telúricos reportados hoy, sábado 19 de septiembre, por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, las últimas actualizaciones, la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las distintas regiones del país. ¡No te olvides de tener lista tu mochila de emergencia!
PUEDES VER: Temblor en Perú del viernes 18 de septiembre: IGP reportó SISMO de 4.0, ¿dónde fue el epicentro?
Temblor en Perú HOY sábado 19 de septiembre, EN VIVO: magnitud y epicentro según IGP
TEMBLOR HOY EN AMAZONAS
- Fecha: 19/09/2026 02:12:30
- Magnitud: 5.2
- Profundidad: 15km
- Latitud: -3.85
- Longitud: -77.43
- Intensidad: III Santa María de Nieva
- Referencia: 96 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
Bienvenidos
Sigue EN VIVO los últimos reportes de los movimientos sísmicos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, en Perú. Conoce AQUÍ la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.
- 1
San Juan de Lurigancho contará muy pronto con moderno espacio público: vecinos disfrutarán de nuevas estructuras
- 2
Epicentro del temblor del miércoles 16 de septiembre de 2026 en Perú: reporte del último sismo según el IGP
- 3
Resultados de La Tinka del miércoles 16 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90