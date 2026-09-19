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Temblor en Perú HOY, sábado 19 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿epicentro y magnitud?

Revisa los últimos sismos que se registraron este sábado 19 de septiembre. AQUÍ el epicentro, magnitud, profundidad y hora del temblor reportado por el IGP.

Melanni Miranda
IGP reporta último temblor en Perú HOY, sábado 19 de septiembre.
IGP reporta último temblor en Perú HOY, sábado 19 de septiembre. | Composición Líbero / Melanni Miranda / IA
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La constante actividad sísmica mantiene en alerta a la población peruana. En Líbero te compartimos EN VIVO los movimientos telúricos reportados hoy, sábado 19 de septiembre, por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). A continuación, las últimas actualizaciones, la magnitud, la hora, la profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las distintas regiones del país. ¡No te olvides de tener lista tu mochila de emergencia!

Consulta el reporte del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos temblores de hoy, 18 de septiembre.

PUEDES VER: Temblor en Perú del viernes 18 de septiembre: IGP reportó SISMO de 4.0, ¿dónde fue el epicentro?

Temblor en Perú HOY sábado 19 de septiembre, EN VIVO: magnitud y epicentro según IGP

07:43
19/9/2026

TEMBLOR HOY EN AMAZONAS

  • Fecha: 19/09/2026 02:12:30
  • Magnitud: 5.2
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -3.85
  • Longitud: -77.43
  • Intensidad: III Santa María de Nieva
  • Referencia: 96 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
07:35
19/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO los últimos reportes de los movimientos sísmicos de hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, en Perú. Conoce AQUÍ la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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