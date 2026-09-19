Alejandro Duarte rompió su silencio tras blooper ante Universitario: "No me voy a victimizar"

Luego de cuatro fechas sin ganar, Alianza Lima volvió a la senda del triunfo al derrotar por 2-0 a ADT en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras el final del encuentro, Alejandro Duarte, uno de los hombres más criticados del cuadro blanquiazul, rompió su silencio para hablar por primera vez sobre aquella fatídica jugada en el clásico ante Universitario que terminó en gol de Lisandro Alzugaray para la victoria crema.

Alejandro Duarte habló por primera vez sobre blooper ante Universitario en el clásico

En declaraciones para L1 MAX después del partido ante los tarmeños, Alejandro Duarte fue consultado por el blooper que protagonizó en la fecha anterior junto a su compañero Gianfranco Chávez y la dura semana que afrontaron e hizo un mea culpa respecto a su desempeño en las últimas jornadas del Torneo Clausura, no obstante, señaló que el apoyo de sus compañeros fue vital para no desmoronarse y seguir trabajando.

“El respaldo de mis compañeros para mi es algo emocionante, y después no me voy a victimizar ni le quiero dar pena a nadie. Sé muy bien cómo funciona el fútbol, cuando uno tiene errores en un equipo como Alianza, todo ese cargamontón que ha venido es normal, es parte del trabajo. Yo estoy acá dando la cara como siempre”, dijo.

Luego se refirió al duro golpe que representó aquella jugada ante la ‘U’: “Me parece que hice un buen partido hasta el minuto 96, viene esa jugada y eso sí fue difícil de entender para mi. Creo que fue más un accidente que un error puntual, la combinación de las decisión de los dos (él y Chávez) hizo que pase un desastre futbolístico. Hoy se nos dio la oportunidad de volver a jugar, había que estar bien para el equipo y de acá en adelante seguir igual”.

Alejandro Duarte atajó ante ADT y habló sobre su blooper en el clásico

Alejandro Duarte y el gesto de Eryc Castillo tras el segundo gol a ADT

En otro momento, Duarte agradeció el gesto de su compañero Eryc Castillo, quien le dedicó su gol ante los tarmeños a modo de respaldo por la dura semana que le tocó vivir. De esta forma, los íntimos se reencontraron con el triunfo luego de cuatro partidos y buscarán aprovechar el receso por los amistosos de la selección peruana para recuperar compañeros y ponerse a punto física y mentalmente de cara a la recta final del campeonato.