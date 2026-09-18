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Ercy Castillo tuvo fraterno abrazo con Alejandro Duarte tras poner el 2-0 para Alianza Lima. Foto:L1 Max

¡Con dedicatoria! Ercy Castillo tuvo fraterno abrazo con Alejandro Duarte tras poner el 2-0 para Alianza Lima

Tras poner el 2-0 para Alianza, Eryc Castillo fue a buscar a su portero para mostrarle su respaldo tras las duras críticas que ha recibido en los últimos días.

Antonio Vidal
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