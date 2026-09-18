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¡Con dedicatoria! Ercy Castillo tuvo fraterno abrazo con Alejandro Duarte tras poner el 2-0 para Alianza Lima
Tras poner el 2-0 para Alianza, Eryc Castillo fue a buscar a su portero para mostrarle su respaldo tras las duras críticas que ha recibido en los últimos días.
¡Era el gol de la fecha! Jairo Vélez casi anota el empate de Alianza Lima ante Universitario
Federico Girotti y Andy Polo casi se van a golpes en el clásico entre Alianza Lima vs Universitario en Matute
Futbolistas de Alianza Lima y Universitario se van a los empujones en el clásico peruano
Federico Girotti se falló el primer gol de Alianza Lima sobre Universitario en el clásico
Mike Palomino cobró falta polémica a favor de Universitario y todo Alianza reclamó
¡Otra vez la 'Culebra'! Eryc Castillo marcó el empate de Alianza Lima en Chongoyape - VIDEO
Matías Almirón anotó el 1-0 de Juan Pablo II ante Alianza Lima tras error de Duarte
¡Gol de Universitario! Gianluca Lapadula sacó un potente disparo y puso el 2-2 ante Comerciantes Unidos
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