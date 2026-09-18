Gol de Marco Huamán que pone el 1-0 para Alianza Lima ante ADT. Foto: L1 Max

¡Desde fuera del área! Gol de Marco Huamán que pone el 1-0 para Alianza Lima ante ADT - VIDEO

Tras un saque de esquina, Marcos Huamán se encontró un balón en la media luna y, sin dudarlo, sacó un fuerte disparo que venció al portero Juan Valencia.