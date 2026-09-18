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Gol de Marco Huamán que pone el 1-0 para Alianza Lima ante ADT. Foto: L1 Max

¡Desde fuera del área! Gol de Marco Huamán que pone el 1-0 para Alianza Lima ante ADT - VIDEO

Tras un saque de esquina, Marcos Huamán se encontró un balón en la media luna y, sin dudarlo, sacó un fuerte disparo que venció al portero Juan Valencia.

Antonio Vidal
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