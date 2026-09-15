Bryan Reyna tomó determinante postura tras no ser considerado por Héctor Cúper en Universitario

Universitario de Deportes sigue obteniendo victorias que lo han posicionado en lo alto del Torneo Clausura. El cuadro crema se ilusiona con conquistar el título, aunque uno de los aspectos más llamativos sigue siendo la ausencia de Bryan Reyna en los partidos. Ahora, se reveló que el ‘Picante’ ha tomado una importante postura ante su falta de minutos.

Bryan Reyna tomó determinante postura tras no ser considerado en Universitario

Bryan Reyna llegó a Universitario como uno de los flamantes fichajes para esta temporada, aunque su aporte en el plantel ha sido prácticamente nulo, ya que no ha sumado grandes minutos. De hecho, sigue sin debutar en el Torneo Clausura.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló que el extremo nacional ha decidido, pese a su gran molestia por no ser considerado por Héctor Cúper en la lista de convocados, dar su mayor esfuerzo en los entrenamientos al punto de ser uno de los más destacados, mientras espera una oportunidad.

Bryan Reyna no ha tenido minutos con Universitario en el Torneo Clausura

"Pregunté por Bryan Reyna y dudo que salga en lista. Pero me dijeron que a pesar de la bronca que tiene porque no juega y no debuta en el Clausura todavía, se está entrenando muy bien. Me dicen que entrena y juega los partidos de práctica como si fuese a jugar el fin de semana, la rompe. No tiene espacio, porque a quién saca Cúper para meterlo", señaló el comunicador.

El ‘Picante’ está comprometido con poder ganarse una oportunidad en el equipo y entrar en la consideración del comando técnico para los siguientes partidos. Sin embargo, Peralta resaltó que es complicado que sus minutos cambien ante el gran rendimiento que tienen otros jugadores.

Bryan Reyna y su oscuro presente con Universitario

La contribución de Bryan Reyna a Universitario en esta temporada ha sido muy limitada, hasta el punto de que solo ha participado en nueve encuentros con el conjunto merengue, en la mayoría de ellos ingresando desde el banquillo. En total, el exfutbolista de Alianza Lima acumula 227 minutos con la camiseta de la 'U' y todavía no ha convertido goles.