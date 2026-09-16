Patrick Zubczuk, arquero titular de Deportivo Garcilaso, ya palpita lo que será el partido clave ante Universitario de Deportes por el liderato del Torneo Clausura 2026. De momento, los cremas se encuentran en el primer lugar con 20 unidades, mientras que el cuadro cusqueño se mantiene segundo con 19 puntos.

De cara a este crucial enfrentamiento, el portero del Pedacito del Cielo resaltó que será el enfrentamiento más importante del año para él y sus compañeros, porque se encuentran emocionados de estar peleando el título del Torneo Clausura con Universitario de Deportes.

"Creo que es el partido más importante del año para nosotros. Sabemos lo que nos jugamos, es una final", empezó diciendo el excanterano de Universitario en diálogo con Movistar Deportes. Luego, añadió: "Si bien es cierto venimos enfrentando cada partido como una final y tratando de pensar solo en el partido que viene, creo que este partido es muy especial por el tema de la disputa de la punta".

Patrick Zubczuk es titular con Deportivo Garcilaso.

El arquero del Pedacito del Cielo aprovechó para recordar lo que significó la victoria ante Alianza Lima en Matute y espera repetir el plato contra los cremas: "Nuevamente como nos pasó contra Alianza Lima también, que estábamos disputando la punta en ese partido con ellos. Así que nada, muy feliz, muy motivado por este lindo partido que se viene".

Cuando fue consultado sobre su pasado en Universitario, Patrick Zubczuk añadió que no va a ser difícil enfrentar a los cremas por el momento que está atravesando en Deportivo Garcilaso y aprovechó para enviarle una advertencia a la 'U'.

"No, la verdad que no es tan difícil en este momento. Creo que la ilusión que tengo es seguir luchando la punta, recuperar la punta. Esa es la ilusión que tengo. ¿Y qué más lindo que contra un equipo grande en casa, con nuestra gente? Creo que sería fenomenal. Lo soñamos así, lo estamos viviendo así durante toda la semana, así que vamos a trabajar duro y seguramente vamos a dejar todo en la cancha para ganar los tres puntos", finalizó.

¿Cuándo juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se jugará el sábado 19 de septiembre a las 6.00 p. m. en el Inca Garcilaso de la Vega y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.