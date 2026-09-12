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Universitario vs Deportivo Garcilaso: fecha, hora y canal del próximo partido por el Torneo Clausura

Luego del clásico ante Alianza Lima, Universitario se prepara para su próximo partido ante Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y canal del Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026
Fecha, hora y canal del Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026 | Composición: Líbero/ Liga 1
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Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se medirán en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, después del clásico frente a Alianza Lima. Aquí se informa qué día se jugará, a qué hora, dónde verlo y en qué escenario podrá seguirse este atractivo partido del fútbol peruano.

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¿Cuándo juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso tienen previsto enfrentarse el sábado 19 de septiembre, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura?

El partido entre Universitario y Garcilaso está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana). Además, te compartimos los horarios en diferentes países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.
  • México: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos: 7.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 4.00 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 1.00 a. m. (del lunes 20 de septiembre)

¿Dónde ver en VIVO el Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Infórmate sobre los canales de transmisión que debes sintonizar, según tu operador de televisión por cable, para acceder a L1 MAX y ver EN VIVO el partido entre Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso:

  • Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
  • Best Cable: Canal 12
  • Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: Canal 32

¿Dónde jugarán Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Clausura 2026?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El escenario deportivo tiene una capacidad superior a los 45 mil espectadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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