Universitario recibe una noticia clave en el caso Gremco: "Se deja sin efecto la medida cautelar"

Pese al triunfo de Universitario sobre Alianza Lima, los hinchas quedaron preocupados porque no jugaron bien y ganaron por un error rival, pero también por el caso Gremco que viene arrastrándose desde hace tiempo. Para darle una alegría a sus aficionados, Franco Velazco, administrador de la institución merengue, lanzó una tremenda noticia confirmada por la Corte Superior de Justicia de Lima.

A través de sus redes sociales, el mencionado personaje del cuadro crema compartió un documento que vincula directamente al conjunto estudiantil: "Conforme a lo expuesto, habiéndose desvirtuado los presupuestos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y adecuación o razonabilidad de la medida cautelar, la suscrita encuentra razones suficientes para amparar las oposiciones a la ejecución de la medida cautelar formulada por el Club Universitario de Deportes y el Indecopi, al no subsistir la totalidad de requisitos que hacen viable la medida cautelar innovativa concedida".

¿Cómo afecta esto a Universitario?

A ello, la Corte Superior de Justicia de Lima Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado agregó cuatro puntos sumamente importantes para Universitario de Deportes que, a continuación, le compartimos a todos los hinchas de la conocida institución deportiva.

Declarar fundada la oposición contra la Resolución N.° 03, de 20 de agosto de 2026, formulada por el Club Universitario.

Declarar fundada la oposición contra la Resolución N.° 03, de 20 de agosto de 2026, formulada por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Declarar infundada la nulidad contra la Resolución N.° 03, de 20 de agosto de 2026, formulada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI.

Dejar sin efecto la resolución N.° 03, de 20 de agosto de 2026, por la cual se concede la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco Corp S.A.C., y se ordena:

Disponer el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal seguido respecto de Universitario… restableciéndose su normal tramitación, hasta la emisión del pronunciamiento definitivo.

Suspender provisionalmente los efectos de la Resolución No9866-2021/CCO- INDECOPI de fecha 09 de agosto de 2021, de la Resolución N°168-2025/CCO- INDECOPI de fecha 14 de enero de 2025, y de la Resolución N°201-2026/SCO- INDECOPI de fecha 17 de febrero de 2026, en tanto se resuelva de manera definitiva la controversia materia del presente proceso.

La resolución para Universitario.

¿Qué había pasado con Gremco y Universitario?

Como sabemos, previamente el Poder Judicial había dictado una medida cautelar a favor de Gremco, la cual ordenaba suspender provisionalmente la medida que mantenía paralizado el procedimiento concursal de Universitario de Deportes. Felizmente, para la hinchada merengue, esto no sucederá gracias a lo informado líneas atrás.