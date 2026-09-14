Franco Velazco reveló la reacción de Héctor Cúper tras banderazo crema: "No lo ha visto nunca"

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, se pronunció tras el triunfo del cuadro crema por 2-1 en la edición número 378 del clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en Matute. A dos días después de dar el golpe en la casa del ‘compadre’, el titular de la institución merengue aprovechó las celebraciones para destacar el apoyo ferviente de la hinchada crema, que realizó un banderazo en la previa del compromiso y se animó a revelar la reacción del profesor Héctor Cúper ante el acontecimiento.

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Franco Velazco, administrador de la 'U' reveló la reacción de Cúper tras el banderazo crema previo al clásico

En una reciente entrevista para el programa 'Hablemos de Max', el administrador de la 'U' agradeció el apoyo incondicional de la afición estudiantil y relató el asombro del técnico argentino al presenciar el banderazo, alegando que, a lo largo de su carrera, nunca había sido testigo de un evento de semejante magnitud.

"Lo del banderazo fue espectacular. He tenido la suerte de disfrutar estos últimos cinco años estas últimas cinco visitas al estadio de Alianza Lima y la verdad que no hay palabras para describir el apoyo, la fuerza, lo que te hace sentir el hincha de la ‘U’ en el banderazo previo a la salid a Matute", dijo.

"Justo hablando del profesor Cúper, estábamos justo al lado antes de subir al bus, y él me decía que esto (banderazo) no lo había visto nunca y le digo que ahora que empecemos la ruta (a Matute) se va a dar cuenta toda esa pasión que respira Universitario de Deportes", añadió.

Universitario ganó el clásico ante Alianza Lima en Matute

Hinchas de la 'U' realizaron banderazo crema previo al clásico

Cientos de hinchas de Universitario de Deportes se congregaron en los exteriores del hotel Pullman en San Isidro para realizar un banderazo crema en apoyo al conjunto de Ate horas antes de realizarse el clásico ante Alianza Lima. Desde tempranas horas del último sábado, los aficionados acompañaron al equipo para expresarle su apoyo de cara al duelo contra los grones.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

Recordemos que Universitario volverá a jugar el próximo sábado 19 de septiembre, cuando visite en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 6.00 p. m.