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Pablo Guede tomó firme decisión con Alejandro Duarte previo al reinicio del Torneo Clausura

Previo a que se reanude el Torneo Clausura, Pablo Guede hizo saber a Alejandro Duarte la decisión para su futuro en Alianza Lima.

Francisco Esteves
Pablo Guede tomó firme decisión con Alejandro Duarte.
Pablo Guede tomó firme decisión con Alejandro Duarte. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima reanudará sus acciones en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, al igual que todos los clubes del fútbol peruano, y en ese sentido, Pablo Guede tomó una decisión crucial respecto al futuro de Alejandro Duarte en el plantel blanquiazul. Recordemos que el portero viene de tener errores graves.

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A raíz de su reciente rendimiento, sobre todo del blooper en el clásico ante Universitario de Deportes, la hinchada perdió la confianza en el guardameta nacional y criticó a la institución victoriana por no haberle dado más minutos a Guillermo Viscarra cuando aún era parte del equipo. Pese a todo ello, el entrenador de la escuadra optó por seguir confiando en el portero.

Resulta que, Alianza Lima acaba de enfrentarse a Melgar en un partido amistoso que terminó igualado 1-1 en el Estadio Alejandro Villanueva y Pablo Guede decidió que Alejandro Duarte fuera el arquero titular del compromiso. Por ello, queda claro que seguirá siendo parte clave del once blanquiazul en la Liga 1 2026.

Alejandro Duarte, Alianza Lima

Alejandro Duarte es el arquero titular de Alianza Lima.

Tras ese encuentro amistoso, ahora los íntimos quedaron listos para lo que será su partido contra Cusco FC en condición de visitante por la fecha número 11 del Torneo Clausura. Los de Matute están obligados a ganar para seguir con chance de llevarse el título nacional sin necesidad de disputar playoffs.

Trayectoria de Alejandro Duarte

  • Bayer Leverkusen
  • Juan Aurich
  • Cienciano
  • Deportivo Municipal
  • U. San Martín
  • Lobos BUAP
  • FC Juárez
  • Zacatepec
  • Luqueño
  • Sporting Cristal
  • LD Alajuelense
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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