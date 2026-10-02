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Alianza Lima vs Sporting Cristal: Fecha, hora y estadio confirmado para el clásico del Clausura

Conoce la fecha, la hora y el estadio ya confirmados del partido que disputarán Alianza Lima y Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fecha, hora y estadio confirmado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura
Fecha, hora y estadio confirmado para el Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura | Foto: Liga 1
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Alianza Lima y Sporting Cristal se medirán en la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese contexto, la Liga de Fútbol Profesional ya confirmó el día, la hora, el estadio y en dónde ver este clásico del fútbol peruano, que podrá seguirse entre los conjuntos blanquiazul y celeste.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Alianza y Cristal se enfrentarán el jueves 29 de octubre por la fecha 14 del Clausura de la Liga 1, en el Estadio Alberto Gallardo, en una nueva edición del llamado clásico moderno.

¿A qué hora juega Alianza vs Cristal por el Clausura?

Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán su partido a las 3.30 p. m. (hora peruana). Además, consulta los diferentes horarios en los distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.30 p. m.
  • Estados Unidos: 5.30 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 3.30 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 10.30 p. m.
Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán por la fecha 14 del Torneo Clausura

Alianza Lima y Sporting Cristal jugarán por la fecha 14 del Torneo Clausura

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido entre Alianza y Cristal podrá verse por la señal de L1MAX, por lo que estará al alcance de todos los suscriptores de esta plataforma peruana.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y contará únicamente con público local, como suele suceder en los clásicos de Lima. El recinto tiene capacidad para 11.600 espectadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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