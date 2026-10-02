Ana Paula Consorte responde con todo ante críticas por su cuarto embarazo: "No necesito autorización"

Hace unos pocos días, Ana Paula Consorte anunció que será madre por cuarta vez junto a Paolo Guerrero. Esta noticia generó diversos comentarios en redes sociales, a lo que la modelo brasileña, fiel a su estilo, decidió no quedarse callada y respondió con todo en una publicación en Instagram.

La empresaria confirmó su nuevo embarazo mediante un emotivo video junto a sus hijos; sin embargo, sus detractores no demoraron en comentar. Ante esta situación, Ana Paula compartió un post con un fuerte mensaje: "¿Otro hijo?, ¿El cuarto? Sí. Y todavía no necesito autorización".

Ana Paula deja picante respuesta ante críticas por su cuarto embarazo.

Adicionalmente, la brasileña dejó otras picantes frases para quienes critican su relación sentimental, maternidad y la cantidad de hijos que ha decidido tener junto al delantero de Alianza Lima:

"No tengo hijos, pero ¿puedo darte un consejo? ¡NO!"

"Nunca estuve sin una red de apoyo, pero ¿puedo darte un consejo? ¡NO!"

"Nunca viví tu relación... ¿pero puedo decirte lo que deberías hacer? ¡NO!"

"Nunca concilié el trabajo y la maternidad, pero ¿puedo darte un consejo? ¡NO!"

"Nunca estuve en tus zapatos... ¿pero puedo juzgar tus decisiones? No."

"Nunca pasé por un embarazo, un parto y después intenté recuperar mi cuerpo, pero ¿puedo darte un consejo? ¡NO!"

"Pero... ¿cómo pudiste tener un parto natural después de dos cesáreas? Con un bebé, un médico y muchas contracciones."

"Como hombre... ¿puedo darte un consejo? JAJA, ¡NO!"

Esta publicación de Ana Paula generó diversos comentarios entre sus seguidores. “Siempre hermosa. Sigue siendo mamá aún más”, “Lo más importante en la vida es ser feliz sin buscar la la aprobación de nadie”, “Haciendo lo que quieras y como quieras NADIE debe darnos permiso para vivir o para ser. Un besito”, “Antes era normal tener 7, 10, 12 hijos ahora de escandalizan por todo, como si ayudarían con algo”, indicaron.

¿Se reveló el sexo del nuevo bebé de Ana Paula Consorte?

La llegada del nuevo bebé de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes permanecen atentos a cada detalle compartido por la pareja. En medio de esta etapa familiar, una de las principales interrogantes es si ya se conoce el sexo del bebé que esperan.

Pese a que Doña Peta mencionó que el nuevo bebé del jugador peruano sería niña, la brasileña no ha confirmado esta información. "¿Mujercita? sabes más que yo jajajaja", mencionó Ana Paula a una reportera del programa 'América Hoy', desmintiendo lo indicado por su suegra.