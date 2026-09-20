El nombre de Beto Da Silva está en boca de muchos debido a su ausencia en la lista de convocados de Mano Menezes para los próximos partidos de Perú. Pese a ello, el futbolista ha destacado en el reciente triunfo del Deportivo Garcilaso sobre Universitario. Su esposa, Ivana Yturbe, no pudo evitar usar sus redes sociales para expresar su orgullo por él y mostrar su respaldo frente a estas últimas decisiones.

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Ivana Yturbe apoya a Beto Da Silva previo a goleada de Garcilaso sobre la U y su ausencia en lista de Perú

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ivana Yturbe compartió algunas publicaciones previas y posteriores al partido entre Deportivo Garcilaso y Universitario, que se jugó este 19 de septiembre en Cusco. La exchica reality y hoy madre de familia evidenció el aliento que le da a su esposo en todo momento. Incluso, se hizo presente en el estadio junto a su menor hija.

Ivana Yturbe comparte publicaciones de amor y admiración hacia Beto Da Silva.

“A ver al mejor, Beto Da Silva”, escribió en la tierna imagen que difundió junto a otras postales, en las que sacó cara por el equipo cusqueño: “Vamos Garci. Para nada fans de nuestros esposos (emoji de risas)”. Asimismo, mostró otra imagen del deportista peruano junto a su engreída Almudena durmiendo en su hogar.

Ivana Yturbe alienta a Beto Da Silva previo a goleada de Garcilaso sobre la U y presume a su esposo.

Con lo expuesto, Yturbe dejó muy en claro que apoya al 100% a Da Silva, quien no formó parte de la actual nómina de Perú, pero sí es uno de los más resaltantes en el cuadro imperial, donde se sumó como refuerzo desde diciembre del año pasado.

Beto Da Silva y su pronunciamiento tras no ser convocado por Mano Menezes

El jugador de Deportivo Garcilaso se mostró sereno tras la goleada de su equipo sobre los cremas, a pesar de no haber marcado en el encuentro. En declaraciones a la prensa local en zona mixta, el delantero expresó su satisfacción y tranquilidad por el resultado obtenido y manifestó su confianza en que pronto tendrá la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana.

“Estoy muy bien, enfocado en Garcilaso, en ayudar al equipo. Ya se me dará la oportunidad de ser convocado a la Selección Peruana”, señaló a los medios.