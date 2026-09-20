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¿Puede tropezar? Los partidos más complicados que le restan a Deportivo Garcilaso, líder del Clausura
Deportivo Garcilaso marcha líder total del Torneo Clausura en la Liga 1 2026, pero aún le quedan partidos en los que puede ceder puntos.
Deportivo Garcilaso es candidato a llevarse el título del Torneo Clausura 2026, ya que viene de derrotar 4-0 a Universitario de Deportes y sueña con la Liga 1. No obstante, hay algunos partidos en los que podría perder terreno debido a la dificultad de sus rivales.
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Faltan un total de siete jornadas para que el campeonato nacional llegue a su final y se decida si habrán o no playoffs. De todos esos encuentros, hay algunos en los que el 'Pedacito del Cielo' puede tropezar y son dos en especial.
Garcilaso goleó a Universitario por 4-0 y es líder del Clausura.
¿Qué partidos le quedan a Deportivo Garcilaso?
Para empezar, te brindamos los duelos que le quedan:
- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo
- Melgar vs Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs Chankas
- Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso
- UTC vs Deportivo Garcilaso
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos
- Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso
De todos esos cotejos por la Liga 1, tiene tres en condición de local que no deberían significar ningún problema para los cusqueños, mientras que de los cuatro que restan de visita hay dos accesibles, como lo son ante los de Cajamarca y Chongoyape.
Por ello, los únicos duelos en los que puede tropezar Deportivo Garcilaso son cuando le corresponda visitar a Melgar y Alianza Atlético, que son dos clubes que marchan entre los primeros puestos del Torneo Clausura 2026 y siguen luchando por el título.
¡Vamos al Circo!
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