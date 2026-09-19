¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid y en qué canal pasan el derbi madrileño por LaLiga?

Real Madrid vs Atlético Madrid se medirán este domingo 20 de setiembre por la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Este partido se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde los colchoneros harán de locales. Este nuevo episodio del derbi madrileño será vital para las aspiraciones de ambos elencos. Revisa aquí los canales para ver este trascendental partido.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO?

La transmisión del partido de Real Madrid vs Atlético Madrid estará disponible por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN para todo el Perú y los principales países de Sudamérica. Asimismo, se podrá sintonizar vía ONLINE por la app de streaming de Disney Plus. Por su parte, Movistar Plus y DAZN se encargarán de llevar el partido para toda España.

Real Madrid vs Atlético Madrid: canales de transmisión para el derbi madrileño

Estos son los canales confirmados para ver el derbi entre Real Madrid y Atlético Madrid por LaLiga:

Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia: ESPN, Disney Plus

Brasil: CazéTV.

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Panamá: ViX y Sky Sports.

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App

¿Cómo llegan Real Madrid y Atlético Madrid al derbi por LaLiga?

El Atlético de Madrid llega al derbi en gran momento tras golear 4-0 a Osasuna y vencer 3-0 a la Real Sociedad. Diego Simeone confía en imponerse ante su clásico rival y mantener la fortaleza de su equipo como local, donde Jonathan David aparece como una de las principales cartas ofensivas.

El Real Madrid suma 15 puntos y buscará recuperar buenas sensaciones después de sufrir para vencer al Elche. Kylian Mbappé atraviesa un gran momento con ocho goles en siete partidos y contará con el apoyo de otras estrellas como Jude Bellingham y Vinicius Jr. La buena noticia para José Mourinho es que cuenta con la totalidad del plantel para el partido.

Real Madrid vs Atlético Madrid: historial de enfrentamientos

Real Madrid y Atlético Madrid se han enfrentado en 305 partidos a lo largo de la historia. La Casa Blanca lidera el historial con 156 victorias y 73 empates. Por su parte, los rojiblancos vencieron en 76 oportunidades. Revisa los últimos enfrentamientos: