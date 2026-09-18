Agentes federales detuvieron recientemente a un ciudadano colombiano en el Aeropuerto Internacional de Portland, Estados Unidos, esto luego de determinar que había permanecido en el país americano una vez que su visa había caducado. Las autoridades no dudaron en realizar la operación en respuesta a la violación de las normas migratorias. ¿Ya fue deportado? Aquí más información.

EE. UU.: ICE arresta a colombiano en conocido aeropuerto tras la expiración de su visa, ¿qué más se sabe?

'Fox 12 Oregon' compartió detalles sobre el reciente arresto de un colombiano, que responde al nombre de Diego Mauricio Ospina Sánchez. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su detención se realizó sorpresivamente en el aeropuerto el 9 de septiembre.

ICE arresta a colombiano en aeropuerto de EE. UU. tras la expiración de su visa, ¿se viene su deportación?

A través de los informes y las declaraciones de funcionarios federales, Ospina Sánchez había ingresado legalmente a la nación de Donald Trump en octubre de 2024. Sin embargo, al exceder el tiempo permitido por su visa, se inició un proceso legal que terminó con la orden de deportación emitida por un juez de inmigración en agosto.

Hasta el cierre de la nota, no se conoce más sobre la situación actual del extranjero, pero es importante señalar que exceder el tiempo autorizado por las autoridades migratorias, conocido como overstay o estadía ilícita, implica severas consecuencias legales automáticas. Incluso, puede darse la anulación de los derechos relacionados con el visado y un elevado riesgo de deportación.

¿Qué sanciones reciben los extranjeros que se quedan más del tiempo permitido en EE. UU.?

Las sanciones por presencia ilegal en la nación estadounidense son severas y varían según la duración de la estancia no autorizada.

Si una persona acumula más de 180 días y menos de un año de presencia ilegal, al salir del país se enfrenta a un castigo de 3 años sin posibilidad de reingreso.

En caso de superar el año, la prohibición se extiende a 10 años.

Además, permanecer más tiempo del permitido resulta en la revocación automática de cualquier visa vigente que el viajero posea.

vigente que el viajero posea. Las agencias de inmigración, como ICE y CBP, implementan controles rigurosos y revisiones exhaustivas ante cualquier violación del estatus migratorio.

Asimismo, los procesos para regularizar la situación migratoria se han vuelto extremadamente restrictivos y complicados para aquellos que han infringido las condiciones de su ingreso.