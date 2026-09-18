¡Atención! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció de manera inesperada este viernes 18 de septiembre su firme decisión de prohibir el ingreso a la Casa Blanca a tres medios de comunicación de Washington. Las cadenas de televisión CNN y MS NOW, anteriormente conocido como MSNBC, junto con el portal digital Politico, se verán afectadas por esta medida. ¿Por qué? AQUÍ lo que se conoce.

Donald Trump veta de la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico, ¿cuál es el principal motivo?

Donald Trump utilizó su red social, Truth, para anunciar el veto de CNN, MSNOW y Politico de la Casa Blanca, acusándolos de difundir noticias falsas. En su mensaje, el mandatario expresó su rechazo con estos medios, señalando que Politico se beneficia de una suscripción ilegal de ocho millones de dólares del gobierno estadounidense, bajo la exadministración de Joe Biden, lo que él considera un acto de corrupción.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo el acceso a la Casa Blanca a la CNN de noticias falsas, a MSNOW (que recientemente cambió su nombre de MSNBC) y a Politico, como resultado de su constante cobertura de NOTICIAS FALSAS”, expresó.

Esta medida, sin precedentes en la historia reciente del país americano, se suma a una serie de ataques de Trump contra los medios de comunicación, que él considera enemigos. Recordemos que, a lo largo de los últimos 18 meses, él ha demandado a importantes medios como The New York Times y The Wall Street Journal, y ha tomado acciones contra agencias de noticias que no se alinean con su postura.

En estas semanas, tal como informó El País y la Agencia EFE, Trump ha intensificado sus críticas hacia la CNN, un blanco recurrente en sus ataques. En su mensaje, argumentó que los medios no deberían informar sobre ficción y mentiras al cubrir su administración. Además, advirtió que otros medios podrían enfrentar un veto similar en el futuro.

¿Cuál sería el impacto tras el veto?

La posible implementación del veto por parte de Trump podría llevar a una batalla legal, donde los medios afectados podrían apelar a la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información. Actualmente, la prohibición que Trump impuso a la agencia AP se encuentra en discusión en un tribunal de Washington.

Este no es el primer enfrentamiento entre el presidente republicano y los medios; en 2018, Trump y CNN se enfrentaron en los tribunales tras la revocación de la acreditación del periodista Jim Acosta, un caso en el que el juez se pronunció a favor de la cadena de televisión. Por otro lado, MS NOW, que cambió su nombre tras desvincularse de NBC, ha brindado un enfoque moderado al anuncio de Trump, mientras que Politico no se pronunció, a pesar de encontrarse en el punto de mira del líder de EE. UU.