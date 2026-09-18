Un sospechoso sigue prófugo luego de una intensa persecución que se realizó durante una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el condado de Lowndes. La sheriff del condado, Ashley Paulk, fue la encargada de confirmar la situación, generando preocupación en la comunidad sobre la seguridad y el desarrollo de estos hechos. ¿Qué se sabe del paradero del individuo?

EE. UU.: ICE protagoniza reciente persecución en esta zona; sospechoso logra huir

Tal como informó WCTV, en una reciente operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el condado de Lowndes, se realizó una persecución que terminó con un sospechoso embistiendo un vehículo policial y chocando contra una caja de control de tráfico en la intersección de East Ann Street y North Ashley Street.

EE. UU.: ICE protagoniza reciente persecución en esta zona; sospechoso logra huir sin verse afectado.

La sheriff del condado confirmó que el individuo, tras el incidente, retrocedió y colisionó con un taller mecánico, lo que provocó el colapso parcial del edificio. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el sospechoso logró escapar. No se conoce actualmente su paradero.

Al respecto, Zachary Gay, propietario de un negocio cercano, expresó su preocupación por los rumores que circulan en la comunidad, advirtiendo sobre la presencia del ICE y sugiriendo a los empleadores que mantengan precauciones con sus trabajadores en la zona.

La operación migratoria de parte de la agencia, que se dio este miércoles por la mañana y duró entre cuatro y cinco horas, dio como resultado la detención de varias personas en la cárcel del condado, así como de tres o cuatro más por cuestiones administrativas. La ciudadanía hispana de Valdosta se encuentra en estado de alerta.

Activistas respaldan a inmigrantes y sus derechos

Por su parte, muchos activistas han salido al frente para defender los derechos de la comunidad hispana, por lo que han organizado una manifestación en contra de las operaciones del ICE, programada para este sábado 19 de septiembre en Valdosta.

Entre los primeros datos, se reveló que dicha concentración masiva se llevará a cabo frente al juzgado ubicado en el centro de la ciudad, iniciando a las 12.00 p. m.