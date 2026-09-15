ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE intensifica operativos en ESTE CONDADO y realiza arrestos cerca de un parque y un comedor móvil

Los operativos de ICE vuelven a generar inquietud en Queens, Nueva York. Reportes recientes indican que agentes realizaron detenciones en Woodside, cerca de un parque y un punto móvil de entrega de alimentos. La situación mantiene atentos a inmigrantes legales e indocumentados, mientras N+ Univision reportó otros arrestos en espacios públicos del condado.

ICE mantiene operativos en Woodside, Queens

Los hechos reportados ocurrieron cerca de General Hart Playground, en el cruce de 37th Avenue y 69th Street, una zona de Queens con una importante población inmigrante. Según los reportes, una persona fue detenida mientras permanecía sentada en una banca del parque.

La concejal de Nueva York, Julie Won, señaló que la familia del detenido buscaba conocer su paradero tras el arresto. Según su versión, los agentes no presentaron una orden judicial durante la intervención. Hasta ese momento, ICE no había difundido una explicación específica sobre el caso.

El asambleísta estatal Steven Raga también confirmó que su oficina recibió avisos sobre actividad migratoria en los alrededores de 37th Avenue y 69th Street. Los reportes incluyen una intervención en Hart Playground.

La situación ocurre después de que las autoridades federales finalizaran un operativo migratorio de varias semanas en Nueva York. Sin embargo, nuevos reportes indican que la presencia de ICE continúa en algunos sectores del condado.

Inmigrantes en Nueva York reportan temor ante operativos

Otro arresto habría ocurrido el 1 de septiembre, cuando una persona esperaba recibir alimentos en un punto móvil de distribución ubicado en Woodside. Según los reportes, presuntos agentes de ICE permanecieron durante aproximadamente una hora en vehículos sin identificación cerca del lugar.

La situación generó cuestionamientos entre representantes locales, debido a que los arrestos habrían ocurrido en espacios públicos y puntos frecuentados diariamente por familias, trabajadores e inmigrantes.

La actividad migratoria en Queens se suma a otros operativos reportados recientemente en Estados Unidos. N+ Univision informó, por ejemplo, sobre la detención de un padre inmigrante en Queens mientras desayunaba antes de llevar a su hija a la escuela. En ese caso, testigos señalaron que agentes vestidos de civil participaron en el arresto.

Ante un encuentro con agentes de ICE, las autoridades de Nueva York recuerdan que todas las personas tienen derechos, independientemente de su situación migratoria. Entre ellos se encuentran permanecer en silencio, solicitar asistencia legal y pedir que los agentes presenten una orden judicial cuando corresponda.

La Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA) también ofrece orientación legal migratoria gratuita y confidencial. Las personas que necesiten ayuda pueden llamar al 800-354-0365 o comunicarse con el 311 y solicitar "Immigration Legal". Los servicios están disponibles en varios idiomas, incluido el español.