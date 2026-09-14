Universitario presentó reclamo contra Alianza Lima: todos los detalles de lo sucedido en Matute

Universitario de Deportes logró quedarse con la victoria en el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura. Sin embargo, en medio de los festejos, se conoció que los cremas presentaron un reclamo formal acusando malos tratos a su delegación que se apersonó al Estadio de Matute para el partido. Aquí te contamos todos los detalles de lo sucedido.

¿Qué sucedió con la delegación de Universitario en el clásico ante Alianza Lima?

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles del motivo que generó el reclamo de Universitario contra Alianza Lima y señaló que los cremas sintieron un trato sumamente hostil hacia su delegación durante el clásico.

“Como corresponde, el club local se debe encargar de la organización y que la delegación del visitante pueda estar en una zona segura. La gente de la ‘U’ decía que iba a ir a un palco. Cuando llegan al estadio, la seguridad de Alianza no dejó entrar a todos los de seguridad de la ‘U’ y se generó una escaramuza”, señaló en primera instancia.

Asimismo, Peralta señaló que otro de los incidentes se produjo cuando los directivos de la ‘U’ intentaron salir al campo de juego para acompañar a sus jugadores, pero se les fue negado, lo que derivó en una discusión entre los integrantes de seguridad de ambos clubes.

“Cuando los directivos de la ‘U’ querían salir a la cancha para acompañar a sus jugadores, les dijeron que no se puede y que tenían que ir al palco, hubo una pelea y riña entre las seguridades. Después, cuando iba a ir al palco, le dijeron a Franco Velazco que no podía y por su seguridad debía quedarse en el vestuario. La ‘U’ dice que fue hostil la forma en cómo les pusieron seguridad en el vestuario. Tres directivos fueron al palco y sienten que fueron expuestos al peligro”, añadió.

Universitario intentó sin éxito comunicarse con Alfredo Arosemena

Sin embargo, lo más llamativo se dio cuando el comunicador desveló que el lugar presentaba varios desperfectos, por lo que los representantes cremas decidieron regresar al vestuario. Además, reveló que intentaron comunicarse con Alfredo Arosemena, actual gerente general de Alianza Lima, pero no obtuvieron respuesta.

“Cuando llegan al palco se dan cuenta que la puerta no cerraba, las ventanas no abrían y el aire acondicionado no funcionaba. Los directivos dijeron que no estaban las condiciones y regresaron al vestuario. La ‘U’ hizo su queja a la Liga y le informó a la fiscal de prevención del delito que estaba en el estadio, porque señalan que cuando Alianza fue al Monumental le dieron todas las condiciones. La administración señala que Franco Velazco no podía salir porque era orden de arriba y, cuando quisieron comunicarse con Alfredo Arosemena, no hubo respuesta. La ‘U’ tiene material de todo lo que pasó”, concluyó.