Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza y pedirá sanciones tras maltrato: "Fue una vergüenza, inaceptable"

Universitario de Deportes enfrentó a Alianza Lima por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y consiguió una victoria por 2-1 desde Matute. Sin embargo, Adrián Gilabert, asesor legal del club crema, salió al frente para lanzar una fuerte denuncia contra la dirigencia blanquiazul por un maltrato sufrido en el recinto blanquiazul.

Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza Lima tras clásico en Matute

Gilabert utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para explicar el mal rato que tuvieron que pasar los dirigentes de Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva debido a que Alianza le negó la posibilidad de ver el partido en un palco adecuado, sino al vestuario.

Ante esta situación, el asesor jurídico del conjunto crema sostuvo que hubo una persona responsable de la medida. No obstante, señaló que esa persona nunca dio la cara y añadió que, desde la tienda blanquiazul, se toman decisiones equivocadas que quebrantan los códigos del buen trato.

Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario, lanzó denuncia y anunció que pedirá sanciones en contra de Alianza Lima

“Ayer no se fue luz pero si la decencia.La dirigencia de Alianza Lima demostró que sus comunicados contra la violencia y buenas formas son pura hipocresía. Escriben una cosa pero hacen todo lo contrario. El material audiovisual es contundente”, empezó escribiendo.

“Lo de ayer fue una vergüenza, inaceptable y cobarde (ningún “dirigente” da la cara). No me burlo, pero se ganan todo lo que les pasa. Vamos a pedir sanciones, sobre todo para el cobarde que da órdenes y no da la cara”, continuó.

“Nosotros somos el más grande, y cuando visiten el Monumental, los vamos a tratar como a todas las delegaciones que nos visitan, porque la rivalidad no puede ni debe romper códigos”, finalizó.

Debido a las condiciones en que fueron atendidos en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, Adrián Gilabert, asesor legal de Universitario de Deportes, señaló que pedirá sanciones contra Alianza Lima, al considerar que no se les permitió presenciar el clásico en un lugar adecuado y acondicionado para su bienestar, como se había pactado antes del encuentro.