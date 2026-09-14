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Gianluca Lapadula dejó sorpresivo mensaje tras triunfo de Universitario sobre Alianza: "Feliz"

Gianluca Lapadula dejó particular reacción tras el triunfo de Universitario en el clásico ante Alianza Lima.

Eduardo Chirinos
Gianluca Lapadula dejó sorpresivo mensaje tras el clásico
Gianluca Lapadula dejó sorpresivo mensaje tras el clásico | Foto: Liga 1 Te Apuesto
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Universitario de Deportes logró un importante resultado en su lucha por el título nacional tras vencer por 2-1 a Alianza Lima en Matute, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. A dos días del triunfo crema, la afición crema todavía celebra la victoria ante el 'compadre' y Gianluca Lapadula no fue ajeno a ello. Luego del encuentro del último sábado, el 'Bambino de Los Andes' dejó un sorpresivo mensaje que ha desatado diversas reacciones.

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Gianluca Lapadula y el sorpresivo mensaje que dejó tras victoria de la 'U' en el clásico

A través de sus redes sociales, el delantero ítalo-peruano, quien dio la asistencia para el gol de Álex Valera a los 16 minutos, compartió un mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores, aunque no estuvo relacionado con el partido ante Alianza. Sucede que 'Lapagol' aprovechó la euforia por el triunfo de la 'U' para enviar un mensaje de felicitación a su pequeña hija, quien estaba de cumpleaños. El artillero acompañó su saludo con una foto donde luce un polo con su rostro y el de su pequeña.

"Feliz cumpleaños, princesita de mi corazón", escribió Lapadula en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos de la celebración de su pequeña por su onomástico. De esta forma, el exjugador de AC Milan y Genoa puso pausa momentánea a las celebraciones por la victoria en Matute para dedicar unas palabras a su hija.

Gianluca Lapadula, Universitario de Deportes, Alianza Lima

Gianluca Lapadula dedicó mensaje a su hija por su cumpleaños

Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Vale resaltar que los dirigidos por Héctor Cúper tendrán una prueba de fuego en la fecha 10 del Torneo Clausura, cuando visiten a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en lo que será un duelo clave por el primer lugar del campeonato. El partido está programado para este sábado 19 de septiembre a las 6.00 p. m.

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