DT de Garcilaso dio fuerte comentario sobre Universitario de cara al partido: "Tenemos confianza"

Deportivo Garcilaso ya pasó la página tras la derrota frente a Sport Boys y comenzó a enfocarse en su próximo compromiso por el Torneo Clausura 2026. El conjunto cusqueño tendrá un duro desafío ante Universitario de Deportes, pero Lisandro Greppo dejó claro que su equipo afrontará este encuentro con plena confianza en sus capacidades.

Lisandro Greppo, técnico de Deportivo Garcilaso, dio rotundo comentario sobre Universitario de cara al partido por el Torneo Clausura

El tropiezo ante el cuadro rosado significó un golpe para las aspiraciones de Garcilaso en la parte alta de la tabla. Sin embargo, Greppo considera que no hay tiempo para lamentarse y que la mejor manera de recuperarse será pensando en el siguiente partido ante Universitario, donde tendrán la posibilidad de demostrar nuevamente por qué se encuentran peleando los primeros lugares.

Universitario jugará ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

El entrenador argentino es consciente de que el conjunto crema será un adversario de máxima exigencia, por lo que desde esta semana empezará a preparar los aspectos necesarios para llegar en las mejores condiciones al encuentro que se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

"Si uno quiere estar arriba, tiene que pensar en ganar. El equipo se ha acostumbrado a eso y está dispuesto a luchar. Vamos a preparar el partido en la semana. Sabemos el rival que vamos a enfrentar pero también tenemos mucha confianza en nuestras formas", concluyó.

Así, Lisandro Greppo dejó en claro que Deportivo Garcilaso no cambiará su mentalidad pese a la derrota sufrida ante Sport Boys. El objetivo será recuperar el terreno perdido frente a Universitario y mantenerse en la lucha por los primeros puestos del Torneo Clausura.

¿A qué hora y en dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Universitario de Deportes se medirá ante Deportivo Garcilaso el sábado 19 de septiembre, a las 6.00 p. m., en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será emitido por L1MAX.