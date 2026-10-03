Wilber Rafael Garcés Pérez, un repartidor venezolano de 28 años, fue sometido recientemente a una exitosa operación para retirar una bala de su espalda, la cual permaneció en su cuerpo durante 11 días mientras estaba detenido a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A pesar de la intervención quirúrgica, continúa bajo custodia federal en Texas. ¿Cuál es su actual estado de salud y situación migratoria?

Venezolano que fue baleado por ICE continúa en custodia, pese a ser operado para extraerle la bala

Tal como señaló 'Telemundo' y 'The Guardian' y otros medios, el joven repartidor venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez fue sometido a una cirugía el jueves uno de octubre para extraer una bala que había permanecido en su espalda durante casi dos semanas. Este procedimiento se llevó a cabo tras el incidente ocurrido el último mes en Texas, donde un agente del ICE le disparó.

Recordemos que Garcés Pérez compareció ante el tribunal el miércoles 30 de septiembre en silla de ruedas y con el brazo en cabestrillo, enfrentando cargos de agresión a un agente mientras intentaba evadir su arresto. Sus defensores habían solicitado la intervención quirúrgica inmediata, advirtiendo sobre el riesgo de pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo debido a la proximidad de la bala a su columna vertebral.

El día del tiroteo, el extranjero había sido detenido tras un intento de fuga durante una parada de tráfico, donde se alegó que golpeó a un agente con el espejo retrovisor de su vehículo. Cabe destacar que, tal como se ha expuesto públicamente, el agente que disparó no contaba con cámara corporal, lo que ha generado controversia en torno a la situación.

El repartidor, hasta el momento, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión. Esta fuerte sentencia se daría si es hallado culpable del cargo de agresión. Además, su detención se produjo mientras realizaba una entrega para DoorDash en Austin, lo que lo expone a un proceso de deportación.

¿Qué más se sabe sobre su actual estado de salud?

Bajo este contexto, se confirmó que el incidente fue grabado por un transeúnte, quien mostró en las redes sociales cómo los agentes del ICE solicitaron una ambulancia, pero no brindaron asistencia inmediata al herido. El venezolano recibió atención de la policía local al llegar al lugar.

En tanto, la extracción de la bala fue exitosa y Garcés Pérez se encuentra en proceso de recuperación bajo la custodia de los alguaciles estadounidenses, tal como informó el portavoz de su equipo legal, Fabiana Meléndez Ruiz, al medio 'The Guardian'.