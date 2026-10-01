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GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE PROHÍBE las persecuciones a alta velocidad y ENDURECE las reglas para detener vehículos

La nueva medida de ICE restringe las persecuciones y controles vehiculares tras varios incidentes que dejaron muertos y heridos en Estados Unidos.

María Zapata
ICE prohíbe persecuciones a alta velocidad y refuerza controles vehiculares tras tiroteos mortales.
ICE prohíbe persecuciones a alta velocidad y refuerza controles vehiculares tras tiroteos mortales. | Composición: María Zapata | Líbero
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Nuevas directrices internas de ICE prohíben a sus agentes participar en persecuciones de vehículos a alta velocidad y establecen requisitos más estrictos para realizar controles de tránsito. El memorando, obtenido por The Associated Press, señala que los oficiales que no cuenten con capacitación específica deberán limitarse a apoyar las operaciones.

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ICE prohíbe persecuciones a alta velocidad y refuerza controles vehiculares tras tiroteos mortales.

Un agente disparó y mató a un hombre de Portsmouth durante un altercado en un Walmart de Staunton.

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ICE prohíbe las persecuciones a alta velocidad y endurece las reglas para detener vehículos

Según The Associated Press, el documento enviado a los agentes de la división de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) establece que ICE no puede perseguir vehículos que se nieguen a detenerse bajo ninguna circunstancia. En esos casos, los oficiales deberán registrar los datos del automóvil para continuar con la investigación posteriormente.

Las nuevas medidas también exigen que los vehículos utilizados en los controles cuenten con luces y sirenas identificables, mientras que todos los agentes presentes deberán portar y activar sus cámaras corporales. Además, solo quienes hayan completado uno de los cinco cursos específicos podrán realizar las detenciones.

La guía también establece restricciones para maniobras como el "pinning", que consiste en utilizar un vehículo o una barrera para inmovilizar otro automóvil, así como para el uso de bandas de clavos. Ambas acciones quedan reservadas para los oficiales que cuenten con la capacitación correspondiente.

Nuevas reglas de ICE llegan tras varios incidentes con conductores

Las directrices fueron emitidas después de varios enfrentamientos durante controles de tránsito realizados por ICE. De acuerdo con The Associated Press, los agentes han utilizado sus armas en más de una docena de incidentes de este tipo desde el año pasado, que dejaron al menos cuatro personas muertas y varias heridas.

Uno de los casos mencionados ocurrió en Austin, Texas, donde el conductor Wilber Rafael Garcés Pérez resultó herido de bala durante una persecución registrada en septiembre. En una audiencia judicial, los fiscales presentaron imágenes de vigilancia de la persecución a alta velocidad. También se conoció que el agente que disparó no llevaba una cámara corporal y que otro oficial que sí tenía una la apagó durante el seguimiento.

Garcés Pérez enfrenta un cargo federal por agresión a un agente. Sus abogados sostienen que los cargos constituyen una "represalia" y cuestionan que las imágenes disponibles permitan determinar por completo lo ocurrido.

Las nuevas disposiciones llegan en un contexto de intensificación de los controles migratorios en Estados Unidos, mientras ICE enfrenta presión para incrementar las deportaciones de inmigrantes que permanecen en el país sin autorización. Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron comentarios inmediatos sobre el nuevo memorando.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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