ALERTA MÁXIMA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ESTE PAÍS de África Oriental anuncia que ACEPTARÁ DEPORTADOS

El Gobierno de Burundi, país de África Oriental, confirmó que recibirá a inmigrantes de terceros países deportados por Estados Unidos. La decisión se produce en medio del endurecimiento de las medidas migratorias de Washington y del incremento de las deportaciones. Sin embargo, aún no se conocen detalles sobre la cantidad de personas que llegarían ni cuándo comenzarían los traslados. La información fue difundida por la agencia EFE.

Burundi confirma que aceptará inmigrantes deportados de EE. UU., pero el plan aún debe concretarse

La portavoz de la Presidencia de Burundi, Nancy Ninette Mutoni, confirmó que el país está dispuesto a recibir a personas trasladadas desde Estados Unidos. Según la agencia EFE, la funcionaria señaló: "Burundi acogerá a inmigrantes trasladados por Estados Unidos".

El Gobierno burundés indicó que los inmigrantes que lleguen recibirán apoyo para facilitar su integración y convivencia con la población local, siempre en el marco de las leyes nacionales. Las autoridades también trabajan en aspectos como el alojamiento, los medios de subsistencia y las condiciones de permanencia.

No obstante, Burundi estableció algunas condiciones. Los deportados no deberán estar procesados por delitos ni tener vínculos con actividades terroristas. Además, respecto a una eventual nacionalidad burundesa, Mutoni explicó que cada caso podría ser evaluado si las personas desean integrarse y contribuir al desarrollo del país, siempre en cumplimiento de la legislación vigente.

¿Cómo afecta este acuerdo a las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos?

El anuncio de Burundi se produce mientras la administración de Donald Trump mantiene los traslados de inmigrantes desde Estados Unidos hacia terceros países, es decir, naciones de las que los deportados no son ciudadanos ni necesariamente tienen vínculos previos.

La política ha involucrado a varios países africanos y a otras naciones que han aceptado recibir a personas expulsadas de territorio estadounidense. Entre ellos figuran El Salvador, Esuatini, Liberia, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y República Centroafricana, según información proporcionada por EFE.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó temporalmente al Gobierno a reactivar los traslados hacia terceros países mientras analiza la legalidad de esta política. La decisión deja en pausa determinadas restricciones impuestas por tribunales inferiores.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado estos acuerdos y advertido sobre posibles riesgos para los inmigrantes indocumentados y otros migrantes enviados a países con los que no tienen vínculos. Según datos citados por organizaciones y medios estadounidenses, más de 25.000 personas han sido trasladadas a 29 terceros países desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Por ahora, el Gobierno de Burundi no ha informado cuántas personas recibiría ni cuándo comenzarían los traslados. Por ello, los detalles de este nuevo acuerdo entre el país africano y Estados Unidos aún están pendientes de definición.