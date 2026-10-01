ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: operativo deja más de 120 ARRESTADOS al norte de un ESTADO con estrictas leyes antisantuario

Un operativo de inmigración en el norte de Texas encendió las alarmas entre organizaciones comunitarias, luego de que decenas de inmigrantes fueran detenidos por agentes de ICE en distintos puntos de la zona, incluido el lago Lewisville. Según reportó Telemundo 39, algunos de los arrestos ocurrieron mientras varias personas se encontraban pescando, una situación que generó preocupación entre familiares y defensores de los inmigrantes en Estados Unidos.

Operativo de inmigración deja más de 120 inmigrantes detenidos en el norte de Texas

Líderes comunitarios denunciaron la presencia de agentes de ICE durante un operativo realizado en el lago Lewisville y sus alrededores. Sandra Ávalos, integrante de la Colectiva NTX, relató a Telemundo 39 que recibió a familiares que acudieron a las oficinas de ICE en Dallas en busca de información sobre personas detenidas.

De acuerdo con su testimonio, un grupo de personas habría sido detenido mientras pescaba. Ávalos señaló que, en uno de los casos, familiares aseguraron que dos de sus integrantes habían sido arrestados.

La organización Texas Brown Berets también recibió reportes sobre la presencia de agentes federales en el área. Antonio Rodríguez, integrante del grupo comunitario, explicó a Telemundo 39 que comenzaron a difundir advertencias en redes sociales tras recibir varios testimonios sobre los operativos.

ICE confirmó posteriormente que 121 inmigrantes fueron arrestados en el lago Lewisville y zonas cercanas, como parte de una iniciativa desarrollada entre el 27 de junio y el fin de semana del Día del Trabajo.

Según información citada por Telemundo 39, Texas Parks and Wildlife colaboró con las autoridades federales en una investigación relacionada con el transporte de pasajeros a cambio de dinero. Las autoridades no precisaron si el caso involucraba alguna embarcación.

¿Por qué fueron detenidos los inmigrantes en Estados Unidos?

De acuerdo con un reporte de ICE, de las 121 personas detenidas, dos son identificadas por las autoridades como presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, mientras que otras cuatro son señaladas por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos, asalto agravado y abuso sexual contra un menor. Sin embargo, el informe oficial no especifica cuántas de las 115 personas restantes tenían antecedentes o habían sido señaladas por algún delito.

El abogado de inmigración Jaime Barrón explicó a Telemundo 39 que las personas que se encuentran en espacios públicos pueden estar expuestas a una intervención por parte de agentes federales si estos determinan que existe una situación migratoria irregular. El especialista recomendó que quienes cuenten con un estatus migratorio legal lleven consigo la documentación correspondiente.

El operativo generó inquietud entre las organizaciones que trabajan con inmigrantes indocumentados y sus familias, particularmente a raíz de los reportes de detenciones en un espacio recreativo como el lago Lewisville.

Telemundo 39/NBC 5 indicó que también solicitó una respuesta a Texas Parks and Wildlife para conocer más detalles sobre la participación de sus agentes en estos operativos, pero la dependencia no había respondido al momento de la publicación del reporte.