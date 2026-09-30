Portugal vs. Dinamarca EN VIVO por UEFA Nations League: cuándo juegan, hora y dónde ver

Los clubes Portugal vs. Dinamarca juegan EN VIVO este jueves un partido interesante por la fecha 3 del grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-2027 en el Parken Stadium de Copenhague. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Luego de casi un año y medio los países Portugal y Dinamarca se vuelven a ver las caras en una cancha de fútbol. El último antecedente entre ambas selecciones se dio en los cuartos de final de la anterior edición de la UEFA Nations League, donde los 'Lusos' tuvieron que llevar a la 'Dinamita Danesa' al tiempo extra para eliminarlos con un global de 5-3.

De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27, la selección de Portugal es la única líder por conseguir puntaje perfecto al derrotar a Gales y Noruega. Por su parte, Dinamarca debutó con una ajustada derrota de visitante ante los noruegos y viene de vencer a los galeses, por lo que necesita ganar para llegar al liderato y cobrarse su revancha.

Portugal vs. Dinamarca: horario del partido por la UEFA Nations League

Si te gusta ver los partidos de la UEFA Nations League y quieres sintonizar el encuentro entre Portugal vs. Dinamarca, por la tercera fecha del grupo 4 de la Liga A, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:

México y Centroamérica: 12:45 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:45 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:45 p. m.

Estados Unidos: 2:45 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 12:45 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:45 p. m.

Portugal: 7:45 p. m.

Dinamarca y España: 8:45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. Dinamarca?

Brasil: SporTV y Globoplay

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Sky Sports

Centroamérica: Disney Plus

Portugal: Sport TV 1, RTP 1, Multiscreen y Match Player

España: DAZN

Estados Unidos: VIX Premium

Portugal vs. Dinamarca: pronóstico y cuánto paga en apuestas