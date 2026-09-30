Cristiano Ronaldo enciende la polémica tras dejar la concentración de Portugal

¡De no creer! Se conoció que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal. Esta noticia se da luego de que Ronaldo no haya sido utilizado durante el partido contra Noruega. Esto, a pesar de que se le vio calentando. De acuerdo con el medio Marca, CR7 dejará a los lusos para volver a Madrid en su jet privado.

A esta situación se suma que, según la prensa portuguesa, Ronaldo no solo habría dejado de entrenar con la selección, sino que también abandonó el estadio donde el combinado luso viene realizando su preparación en Copenhague, Dinamarca.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de la selección de Portugal

En un video difundido por el medio Récord de Portugal se puede observar el momento donde el Comandante sale del hotel para subirse a un vehículo y dejar la concentración.

Cabe recordar que, horas antes, Jorge Jesus había confirmado que sostuvo una reunión con Cristiano Ronaldo durante la noche del martes. El técnico señaló que la situación quedó resuelta antes de la hora de la cena y, al mismo tiempo, dejó clara su postura de autoridad al frente de la selección.

"Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie", declaró el DT luso.

Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras dejar concentración de Portugal

Mediante sus redes sociales, el delantero se pronunció tras dejar la concentración de Portugal señalando que muy pronto hablará sobre este hecho, pero que de momento, todos sus buenos deseos para los lusos.

"Después de la conferencia de prensa del entrenador de la selección nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí salir del campamento de la selección nacional".

"En el momento adecuado, les diré a todos los portugueses las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a las que siempre me dediqué. Ahora es hora de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", escribió CR7.

Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras dejar Portugal

Próximo duelo de Portugal

Cabe precisar que esta noticia se da previo al duelo de Portugal contra Dinamarca por la jornada 3 de la UEFA Nations League. Dicho compromiso se llevará a cabo el viernes 1 de octubre desde la 1.45 p. m. (hora peruana).



