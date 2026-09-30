FIFA confirmó mala noticia para Perú sobre los cupos en las Eliminatorias al Mundial del 2030

La Blanquirroja viene disputando partidos amistosos de preparación para las próximas Eliminatorias al Mundial 2030, aunque todavía no termina de convencer a sus hinchas. En ese sentido, recientemente la FIFA le confirmó a la Conmebol el número de boletos que tendrán sus países para clasificar a la Copa del Mundo. La noticia tomó por sorpresa a todos los fanáticos de la Bicolor.

Como se sabe, Uruguay, Argentina y Paraguay ya cuentan con sus cupos para la máxima cita del fútbol a nivel internacional, esto debido a que son anfitriones del certamen. Por ello, los aficionados de toda Sudamérica querían saber si los 7,5 boletos del anterior proceso clasificatorio se mantendrán en nuestra confederación, ya que prácticamente todas las selecciones llegarían al prestigioso torneo.

Sin embargo, ahora una mala noticia llegó para la selección peruana debido a que se filtró lo siguiente: FIFA informó a Conmebol que únicamente tendrán 3.5 cupos para el Mundial del 2030. Es decir, fuera de la Celeste, Albiceleste y Albirroja, solo tres naciones accederán a la Copa del Mundo de forma directa y la cuarta en la tabla de posiciones disputará el repechaje continental.

Mano Menezes sueña con llevar a Perú al Mundial 2030.

De esta forma, la Bicolor deberá tener cuidado y competir de la mejor manera para que no le suceda lo del último proceso clasificatorio, donde se confió por la gran cantidad de boletos y terminó quedando en la penúltima casilla de la tabla de posiciones, únicamente por encima de Chile. Aún queda un año para que empiece el certamen y Mano Menezes tiene una dura misión.

¿Cuándo juega nuevamente Perú?

Tras haber empatado con su similar de México, Perú se enfrentará a Canadá este sábado 3 de octubre, a partir de las 13.00 horas de Lima. El partido amistoso de fecha FIFA será transmitido por América y América TV GO para todo el territorio nacional.