José Carvallo rotundo sobre Fabián Bustos tras la salida de Héctor Cúper de la 'U': "Es mejor estratega"

El exarquero y comentarista deportivo, José Carvallo, se pronunció tras confirmarse que Héctor Cúper dejó de ser técnico de Universitario de Deportes, luego de la durísima derrota por 4-0 del cuadro crema a manos de Deportivo Garcilaso. Al respecto, el exarquero del conjunto merengue hizo una comparación entre el argentino y su colega Fabián Bustos y sorprendió al asegurar que el DT campeón con la 'U' en 2024 es mejor entrenador.

José Carvallo afirmó que Fabián Bustos es mejor estratega que Héctor Cúper

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exguardameta de Universitario señaló que la salida de Héctor Cúper responde a una necesidad de reestructurar el equipo ante el desgaste que representa el haber sido campeón en los últimos tres años consecutivos. Respecto al anunciado regreso de Bustos a tienda crema, aseguró que el técnico de 57 años tiene mejor llegada al equipo a diferencia de Cúper.

“Es un equipo que viene de ser tricampeón. No es fácil, es un desgaste normal de edad, de jugadores que bajan su nivel. Tiene que haber una restructuración y eso es normal. Tienen que ir cambiando algunas cosas, eso es parte del fútbol. (Bustos) siempre ha tenido buena comunicación, buen trato con el plantel y creo yo, dentro de mi forma de ver el fútbol, que es mejor estratega (que Cúper)”, señaló.

Fabián Bustos a un paso de regresar a Universitario.

Las declaraciones de José Carvallo dejan clara su postura respecto a una eventual llegada de Fabián Bustos a Universitario. El exarquero crema destacó la buena comunicación que el argentino tuvo con el plantel y valoró especialmente la capacidad que, a su criterio, tiene para manejar un vestuario y sacar adelante a un equipo en un momento de cambios.

Fabián Bustos, el elegido para reemplazar a Cúper en Universitario

Según información del periodista Gustavo Peralta Coello, Fabián Bustos y la administración de Universitario ya tienen un acuerdo para que el argentino regrese al conjunto estudiantil en reemplazo de Héctor Cúper: “¡Atención! Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa”, publicó el comunicador en su cuenta de X.