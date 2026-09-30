Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros partidos con Universitario en el Torneo Clausura

Fabián Bustos volverá a tomar la dirección técnica de Universitario de Deportes luego de la salida de Héctor Cúper. El entrenador argentino afrontará el reto de devolver a los cremas su mejor versión en la recta final del Torneo Clausura 2026. No obstante, se supo que no podrá estar al frente de sus primeros encuentros por un motivo insólito.

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Fabián Bustos no podrá dirigir sus primeros partidos con Universitario

La dirección deportiva de Universitario decidió volver a confiar en Fabián Bustos para encaminar al equipo hacia el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, se confirmó que el técnico argentino no podrá dirigir sus primeros tres partidos en esta nueva etapa.

Antes de su salida en abril de 2025, Bustos recibió una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FPF. El estratega fue castigado con cuatro fechas de suspensión por un polémico gesto durante un clásico ante Alianza Lima; sin embargo, solo llegó a cumplir una de ellas (ante Melgar).

Fabián Bustos tiene tres fechas pendientes de sanción por su gesto ante Alianza Lima

Esta sanción quedó pendiente tras su salida de la ‘U’ rumbo a Olimpia. Aunque el campeonato continuó su curso, Bustos no cumplió las tres fechas restantes, por lo que la suspensión quedó pendiente de ejecución. Ahora, tras concretarse su regreso a la escuadra merengue, deberá cumplir los tres partidos que le restan.

No obstante, esta sanción no le impedirá trabajar con el primer equipo durante los entrenamientos ni estar presente en los estadios. La medida únicamente le prohíbe ocupar la zona técnica durante los partidos, por lo que podrá acompañar al plantel desde otro sector del recinto mientras cumple con las fechas restantes.

¿Cuándo podrá dirigir Fabián Bustos con Universitario?

Fabián Bustos no podrá dirigir los primeros tres partidos de Universitario, en los que enfrentará a Melgar, Alianza Atlético y Juan Pablo II, respectivamente. De esta manera, el técnico argentino cumplirá su sanción y recién volverá a ocupar el banquillo crema en el clásico ante Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

¿Por qué fue sancionado Fabián Bustos con Universitario?

La sanción contra Fabián Bustos se originó tras un polémico gesto durante el clásico ante Alianza Lima en 2025. Universitario consiguió un empate agónico gracias a un gol de José Rivera, lo que desató la celebración del técnico argentino.

Bustos festejó el tanto llevándose las manos alrededor de las orejas y mirando hacia una de las tribunas ocupadas por los hinchas blanquiazules. Este gesto generó un reclamo en su contra y, posteriormente, la Comisión Disciplinaria de la FPF lo sancionó con cuatro fechas por considerar que incentivó a la violencia.