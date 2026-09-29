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Universitario dejó fuerte mensaje previo a confirmarse la salida de Héctor Cúper como DT
La tensión creció en Universitario de Deportes tras la última derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. ¿Se confirmó si Héctor Cúper sigue al frente de la 'U'?
El ambiente en las instalaciones de Universitario de Deportes se percibe tenso tras una seguidilla de presentaciones que han generado inquietud en la hinchada y el entorno merengue. Pese a conseguir triunfos importantes como el 1-2 en el clásico ante Alianza Lima en Matute, el nivel de juego no termina de convencer, panorama que se complicó más tras la contundente derrota por 4-0 sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Este irregular presente finalmente desencandenó en la salida Héctor Cúper.
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Frente a las crecientes especulaciones sobre el rumbo del primer equipo, la institución reaccionó de manera inesperada en sus plataformas digitales. El club difundió una fotografía tomada tras el entrenamiento diario en la que aparece todo el plantel reunido junto al cuerpo técnico, acompañada únicamente por la palabra Unidos. Este gesto busca transmitir cohesión interna ante la opinión pública. Horas después, se anunciaría la salida del DT.
Mensaje de Universitario
Aprovechando la pausa en el torneo local por la Fecha FIFA, la escuadra crema había intensificado sus entrenamientos para corregir desatenciones defensivas y recuperar efectividad. El grupo de futbolistas busca utilizar estos días sin competencia para afinar la propuesta futbolística y llegar en óptimas condiciones al reinicio del campeonato.
El regreso a las canchas está programado para este sábado 10 de octubre a las 7.00 p. m., cuando Universitario reciba a FBC Melgar en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura. Se trata de una auténtica final para el conjunto de Ate, ya que un tropiezo en casa significaría prácticamente despedirse de la lucha por el certamen y comprometer el objetivo del tetracampeonato.
Números de Héctor Cúper en Universitario
Desde la llegada de Héctor Cúper al banquillo crema, Universitario registró un saldo de 14 partidos disputados, en los cuales cosechó siete victorias, cinco empates y dos derrotas. En el aspecto goleador, el equipo suma 21 tantos a favor y 17 en contra.
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