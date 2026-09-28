¿A qué hora juega España vs Croacia y dónde ver partido por UEFA Nations League?

Las selecciones de España y Croacia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026, en un cruce válido por el grupo A3 de la Liga A. En esta nota te brindamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este emocionante encuentro entre dos escuadras que arrancaron con un triunfo su participación en el certamen.

¿A qué hora juega España vs Croacia por la UEFA Nations League?

El encuentro entre España y Croacia por la UEFA Nations League está programado para este martes 29 de septiembre a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla. A continuación, te brindamos los horarios en el resto de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 1.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 3.45 p. m.

México y Centroamérica: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

España marcha primero en el grupo A3 de la UEFA Nations League

¿Dónde ver EN VIVO España vs Croacia?

El partido España vs Croacia contará con la transmisión EN VIVO de ESPN para el Perú y todo el territorio sudamericano. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este magno evento que promete emociones de principio a fin.

España vs Croacia: ¿Cómo llegan ambos equipos?

La 'Furia Roja', actual campeona del mundo, llega a este duelo tras remontar un ajustado duelo en Wembley ante Inglaterra por 3-2, con goles de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Por su parte, Croacia derrotó por 2-1 a República Checa, con tantos de Luka Modric y Marco Pasalic.

Con ambos equipos llegando con una victoria en su estreno, España vs. Croacia promete ser un duelo de pronóstico reservado. La 'Furia Roja' buscará aprovechar su condición de local para sumar nuevamente de a tres, mientras que el conjunto croata intentará dar el golpe en Sevilla y mantenerse en la parte alta de la clasificación.