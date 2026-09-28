Alianza Lima recupera a destacado futbolista para amistoso ante Palestino y el Clausura: "Está apto"

Alianza Lima se encuentra enfocado en recuperar su mejor nivel durante su minipretemporada y quedar totalmente listo para afrontar la recta final del Torneo Clausura. En medio de ello, se conoció que los blanquiazules han recuperado a un talentoso jugador, quien ya está entrenando al mando de Pablo Guede y está apto para los siguientes partidos.

Alianza Lima recupera a destacado futbolista para amistoso ante Palestino y el Clausura

La escuadra íntima es consciente de que necesita contar con la totalidad de su plantel para poder seguir en la pelea por el título del segundo campeonato del año. En ese contexto, durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela confirmó que Alianza Lima podrá contar con D’Alessandro Montenegro.

El periodista deportivo había informado con anterioridad que el lateral ya entrenaba a la par de sus compañeros en la minipretemporada. Sin embargo, ahora reveló que está totalmente habilitado para jugar, por lo que puede entrar en la consideración de Pablo Guede de cara al duelo ante Palestino.

D'Alessandro Montenegro está habilitado para jugar con Alianza Lima.

"Fue sorpresa ver a Montenegro trabajando con el plantel, porque no venía entrenando. Pregunté y tengo que decir que, ante Palestino, el jugador está en los planes. Está apto para Pablo Guede", sostuvo el citado comunicador.

Cabe recordar que Montenegro había estado al margen del plantel en los últimos meses y su estado en el club había sido una total incógnita para los hinchas. Por ello, el hombre de prensa señaló que el jugador hablará muy pronto de lo sucedido. “Tengo entendido que el jugador va a dar su versión, va a hablar y aclarar el caso", mencionó.

¿Por qué D’Alessandro Montenegro no jugaba con Alianza Lima?

D’Alessandro Montenegro fue uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima para esta temporada, por lo que se esperaba que tenga una gran regularidad, aunque solo pudo disputar un partido en todo el año. No obstante, con el pasar del tiempo se reveló que el lateral había dado positivo a una prueba antidoping, por lo que también quedó separado de los entrenamientos.

Sin embargo, el periodista José Varela dejó entrever que es muy probable que los resultados de la contraprueba salieron a su favor, lo que le ha permitido volver a ser considerado en el plantel.