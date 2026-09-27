Alan Cantero dio firme respuesta sobre el rendimiento de Alianza en el Clausura: "Estoy tranquilo"

Alianza Lima desarrolla una breve pretemporada en Cieneguilla con el objetivo de recuperar posiciones en el Torneo Clausura y, al mismo tiempo, encaminarse hacia buenos resultados de cara al título nacional de la Liga 1 2026. No obstante, al ser consultado por el desempeño del equipo, Alan Cantero realizó un comentario contundente.

Alan Cantero dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Torneo Clausura

En diálogo con el periodista José Varela, Cantero fue preguntado por los resultados adversos que Alianza ha venido registrando en el Clausura, torneo en el que actualmente está lejos del primer puesto de la tabla, que actualmente ocupa Deportivo Garcilaso.

Video: José Varela

El delantero argentino señaló que todos los futbolistas del club íntimo saben que atraviesan un momento complicado. No obstante, aseguró que, como integrante del equipo, hará el doble de esfuerzo para lograr buenos resultados y aportar todo de su parte.

"Yo sé las condiciones que tengo. Sé que por ahí no estamos pasando el mejor momento, pero siempre dando todo, pero de mi parte estoy tranquilo porque nunca me guardo nada y doy lo mejor", afirmó.

¿Cómo va Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, Alianza Lima no ha conseguido replicar esos resultados en el Clausura debido a su bajo rendimiento. En la actualidad, el conjunto dirigido por Pablo Guede ocupa el décimo lugar con apenas 16 puntos, tras dejar escapar unidades importantes, como la derrota en Matute frente a su clásico rival, Universitario de Deportes.

El equipo blanquiazul intentará recobrar energías en el arranque del segundo campeonato para conservar el liderato de la tabla acumulada, puesto que perderlo podría obligarlo a disputar las semifinales y dejarlo fuera de una final directa. Además, aún conserva opciones de conquistar el Clausura.