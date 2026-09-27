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Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal por la vuelta de semifinal de la Copa de la Liga

Conoce cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de vuelta entre Sport Boys ante Alianza Atlético por la semifinal de la Copa de la Liga 2026.

Luis Blancas
Día, hora y canal para ver Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga
Día, hora y canal para ver Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga | Composición: Líbero
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Sport Boys y Alianza Atlético se enfrentarán otra vez, esta vez en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026, en el Estadio Campeones del 36. Por ello, te contamos cuándo se jugará, a qué hora será, dónde verlo y todos los detalles para seguir este atractivo encuentro del fútbol peruano.

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El conjunto chalaco afrontará este compromiso después de haber perdido 5-2 frente al equipo de Sullana en el partido de ida de esta llave, pese a haber actuado como local en el Estadio Miguel Grau. Ahora, la situación será aún más complicada, ya que jugarán fuera de casa ante un rival acostumbrado a hacerse fuerte en su estadio por las condiciones climáticas.

¿Cuándo juega Sport Boys vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga?

Sport Boys y Alianza Atlético disputarán el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 el próximo martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36.

Sport Boys enfrentará a Alianza Atlético por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga

Sport Boys enfrentará a Alianza Atlético por la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

El encuentro entre el equipo del Callao y el de Sullana se disputará a las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te presentamos los horarios correspondientes en distintos países:

  • México: 2.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético?

La señal abierta de América TV, en el Canal 4, transmitirá a nivel nacional el encuentro entre Sport Boys y Alianza Atlético por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026. Además, el duelo podrá seguirse por streaming a través de los aplicativos de América TV GO y Bicolor+ en YouTube.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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