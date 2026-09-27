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El premio que ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026: Sport Boys y Cristal son candidatos

Te contamos cuáles serán los premios que recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026. Sporting Cristal y Sport Boys están cerca de alcanzar el título.

Luis Blancas
¿Qué ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026? Sport Boys y Sporting Cristal cerca de lograrlo
¿Qué ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026? Sport Boys y Sporting Cristal cerca de lograrlo | Composición: Líbero
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Sporting Cristal, Sport Boys, ADT y Alianza Atlético se juegan el título de la Copa de la Liga 2026 en unas semifinales que se disputarán a ida y vuelta. Los cuatro equipos aspiran a coronarse en este torneo, al igual que en la Liga 1, debido a los diversos premios que obtendrán si resultan campeones.

Sporting Cristal vs ADT se verán por la ida de semifinales de la Copa de la Liga.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por semifinal de Copa de la Liga: horarios, canales y pronóstico

¿Qué premios ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026?

El equipo que se consagre campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá un premio económico, además de sumar 2 puntos a la tabla acumulada de la Liga 1 de la temporada 2027 y obtener la posibilidad de disputar la Recopa frente al ganador nacional.

Sport Boys vs Alianza Atlético y Sporting Cristal vs ADT son las llaves para ver quienes llegan a la final de la Copa de la Liga

Sport Boys vs Alianza Atlético y Sporting Cristal vs ADT son las llaves para ver quienes llegan a la final de la Copa de la Liga

Con tres grandes premios, Cristal, que se medirá con ADT, y Boys, que enfrentará a Alianza Atlético, buscan con ansias superar a sus respectivos rivales en las semifinales de ida y vuelta para alcanzar la gran final.

Cabe destacar que la final de la Copa de la Liga 2026 se jugará a partido único el 15 de noviembre de 2026 y permitirá optar a los tres grandes premios que concede el campeonato.

Sporting Cristal y Sport Boys buscan salir campeones de la Copa de la Liga 2026

Por parte del conjunto rimense, los jugadores dirigidos por Roberto Mosquera intentarán imponerse a su rival, la Asociación Deportiva de Tarma, en un encuentro que comenzará en el Estadio Unión Tarma y concluirá en el Estadio Alberto Gallardo.

Mientras tanto, el conjunto del Callao abrirá su serie frente al equipo de Sullana en el Estadio Miguel Grau y, posteriormente, disputará el segundo partido en el Estadio Municipal “Campeones del 36".

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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