- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Sporting Cristal vs ADT
- Boys vs Alianza Atlético
- Portugal vs Noruega
- Bolivia vs Paraguay
- Costa Rica vs Haití
- Noche Blanquiazul Vóley
El premio que ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026: Sport Boys y Cristal son candidatos
Te contamos cuáles serán los premios que recibirá el campeón de la Copa de la Liga 2026. Sporting Cristal y Sport Boys están cerca de alcanzar el título.
Sporting Cristal, Sport Boys, ADT y Alianza Atlético se juegan el título de la Copa de la Liga 2026 en unas semifinales que se disputarán a ida y vuelta. Los cuatro equipos aspiran a coronarse en este torneo, al igual que en la Liga 1, debido a los diversos premios que obtendrán si resultan campeones.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por semifinal de Copa de la Liga: horarios, canales y pronóstico
¿Qué premios ganará el campeón de la Copa de la Liga 2026?
El equipo que se consagre campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá un premio económico, además de sumar 2 puntos a la tabla acumulada de la Liga 1 de la temporada 2027 y obtener la posibilidad de disputar la Recopa frente al ganador nacional.
Sport Boys vs Alianza Atlético y Sporting Cristal vs ADT son las llaves para ver quienes llegan a la final de la Copa de la Liga
Con tres grandes premios, Cristal, que se medirá con ADT, y Boys, que enfrentará a Alianza Atlético, buscan con ansias superar a sus respectivos rivales en las semifinales de ida y vuelta para alcanzar la gran final.
Cabe destacar que la final de la Copa de la Liga 2026 se jugará a partido único el 15 de noviembre de 2026 y permitirá optar a los tres grandes premios que concede el campeonato.
Sporting Cristal y Sport Boys buscan salir campeones de la Copa de la Liga 2026
Por parte del conjunto rimense, los jugadores dirigidos por Roberto Mosquera intentarán imponerse a su rival, la Asociación Deportiva de Tarma, en un encuentro que comenzará en el Estadio Unión Tarma y concluirá en el Estadio Alberto Gallardo.
Mientras tanto, el conjunto del Callao abrirá su serie frente al equipo de Sullana en el Estadio Miguel Grau y, posteriormente, disputará el segundo partido en el Estadio Municipal “Campeones del 36".
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90