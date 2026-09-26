Alineaciones Sporting Cristal vs. ADT por Copa de la Liga: el imponente once de Mosquera para la semifinal

Sporting Cristal visitará a ADT de Tarma en lo que será el compromiso de ida por las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El encuentro promete muchas emociones, por lo que en esta nota conocerás los onces de Roberto Mosquera y Víctor Rivera, con los cuales buscarán conseguir un importante triunfo que les permita llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal y ADT para la Copa de la Liga

Para este encuentro, Roberto Mosquera saldrá al terreno de juego con los siguientes nombres donde destaca Michael Hoyos, que ha venido mostrando un gran rendimiento.

Diego Enriquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano , Yoshimar Yotún, Agustín Álvarez, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro, Michael Hoyos

Por su parte, Víctor Rivera buscará en su casa complicar a los rimenses por lo que prepara un potente once.

Carlos Solís, Alejandro Ramos, Horacio Benincasa, Joaquín Pereyra, Orlando Núñez, John Narvaez, Ángel Ojeda, Aldair Rodríguez, Joao Rojas, Juan Lucumi, Jonathan Bauman

Sporting Cristal y ADT se enfrentan en Tarma por la Copa Caliente de la Liga.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El duelo entre Sporting Cristal y ADT, correspondiente a la semifinal de ida de la Copa de la Liga Caliente 2026, se disputará este domingo 27 de septiembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio Unión Tarma.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Caliente de la Liga 1?

Los encuentros de la Copa Caliente de la Liga pueden seguirse a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la FPF. Asimismo, algunos partidos cuentan con transmisión de América Televisión, tanto por su señal televisiva como mediante la plataforma América TVGO.