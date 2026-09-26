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Mr. Peet reveló al jugador que deslumbró a Mano Menezes en las prácticas de la selección: "El más potente"

A pocas horas del Perú vs Estados Unidos, el periodista reveló qué jugador dejó gratamente sorprendido al técnico brasileño.

Eduardo Chirinos
Mr. Peet reveló al jugador que sorprendió a Mano Menezes en la selección peruana
Mr. Peet reveló al jugador que sorprendió a Mano Menezes en la selección peruana | Foto: Composición Líbero
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La selección peruana de fútbol enfrentará HOY sábado 26 de septiembre a su similar de Estados Unidos, en un amistoso internacional por fecha FIFA. la ‘Bicolor’ lleva días entrenando en la ciudad de Orlando para su duelo ante el cuadro norteamericano. A pocas horas del esperado cotejo, el periodista deportivo ‘Mr. Peet’ reveló el nombre de un jugador que sorprendió al técnico Mano Menezes durante las prácticas: estamos hablando de Oslimg Mora.

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Mr. Peet reveló que Mano Menezes quedó fascinado con Oslimg Mora en la selección peruana

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el hombre de prensa reveló que el entrenador brasileño quedó gratamente impresionado por la polifuncionalidad del hoy futbolista de Sport Boys. Inclusive, lo animó a catalogarlo como el hombre más potente del combinado nacional actualmente.

"Ha trabajado mucho y ha jugado con algunas variantes respecto a la posición de Oslimg Mora. Ha quedado gratamente sorprendido por el despliegue y la dinámica de Oslimg Mora, por esa facilidad que tiene de romper líneas. Lo ha utilizado en algún momento de los ensayos por Cartagena", dijo.

"A Mora, Menezes lo ha colocado como volante de primera línea y lo ha colocado por banda. Menezes, identificando las condiciones que tiene Oslimg Mora, creería que debe ser el jugador más potente de esta selección. Va a tratar (Menezes) de sacarle el máximo provecho a las características que tiene Oslimg Mora cuando juegue", añadió.

Oslimg Mora, Mano Menezes, Selección Peruana

Oslimg Mora deslumbró a Mano Menezes en la selección peruana

Mr. Peet y el posible once de la selección peruana para enfrentar a Estados Unidos

Pese a todo lo dicho, el jugador de 27 años no sería titular en el partido de hoy ante los estadounidenses. De acuerdo con la información de Mr. Peet, Perú jugará con el siguiente once: Gallese; Sonne; Garcés; Araujo; López; Cartagena; Yotún; Vilca; Magallanes; Vélez y Lapadula.

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