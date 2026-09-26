Mano Menezes elogió la medalla de bronce conseguida por la selección peruana Sub-20: "Positiva"

La selección peruana Sub-20 logró darle una alegría enorme a los hinchas del fútbol peruano luego de quedar en el tercer lugar y quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026. Luego de esta hazaña, Mano Menezes se pronunció y no dudó en elogiar a los jóvenes talentos.

La categoría Sub-20 venció a Chile por 2-1 y se terminó quedando con el tercer lugar del campeonato, gracias a los goles de Piero Cari y un autogol de Orellana. Este logro llegó hasta los oídos del técnico principal de la selección peruana y lo utilizó de ejemplo para remarcar el camino de trabajo.

Mano Menezes elogió la medalla de bronce conseguida por la selección peruana Sub-20

Durante la conferencia de prensa previa al amistoso ante Estados Unidos por la fecha FIFA de setiembre y octubre, Mano Menezes destacó la mentalidad del futbolista peruano y puso como ejemplo el reciente desempeño de la selección Sub-20 en Argentina.

El técnico del equipo principal de la ‘Bicolor’ resaltó que el jugador nacional tiene una mentalidad positiva y remarcó que la Sub-20 logró quedarse con la medalla de bronce sin contar con ningún futbolista que milite en el extranjero. Para el estratega brasileño, este resultado demuestra que, con trabajo, es posible cambiar una situación adversa y conseguir buenos resultados.

La selección peruana Sub-20 consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.

“La mentalidad del jugador peruano es buena y positiva. El ejemplo es la Selección Sub-20, que acaba de demostrar en Argentina que con trabajo se puede modificar la situación y no tuvo ningún jugador de afuera”, señaló el estratega brasileño.

Piero Cari fue la gran figura de la Sub-20

El futbolista de Alianza Lima logró un magnífico desempeño en los Juegos Odesur, poniéndose el equipo al hombro. De hecho, Piero Cari fue uno de los autores de los goles que le dio el tercer lugar a la selección peruana Sub-20.