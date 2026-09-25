Alineaciones Perú vs Estados Unidos: el potente 11 de Mano Menezes para el amistoso

Se viene un tremendo encuentro por la fecha internacional FIFA. Con el objetivo de llegar de la mejor manera a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, la selección peruana de Mano Menezes afrontará cuatro encuentros de nivel y el primero de ellos será ante Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

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De cara a estos duelos, el entrenador brasileño decidió convocar a 26 futbolistas con algunas sorpresas como la de Piero Magallanes de Sport Huancayo y Oslimg Mora de Sport Boys. A continuación, podrás revisar el posible equipo titular de Perú para enfrentar a Estados Unidos.

Alineaciones Perú vs Estados Unidos: posible 11 de la Bicolor

De acuerdo a la reciente información, el entrenador Mano Menezes colocaría un sistema de 4-3-3, que estaría compuesto por Pedro Gallese de arquero; luego, Sonne sería el lateral derecho junto a la dupla de centrales conformada por Renzo Garcés y Miguel Araujo, mientras que Marcos López iría por la banda izquierda.

En el mediocampo, Wilder Cartagena sería el ancla junto a Yoshimar Yotún y la sorpresa de Piero Magallanes; y en el ataque, Jairo Vélez iría por una banda y Jhonny Vidales, por la otra, y Gianluca Lapadula de delantero.

Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.

Perú afrontará 4 partidos internacionales.

Alineaciones Estados Unidos vs Perú: posible 11 de los americanos

El director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, presentaría un equipo renovado con recambio generacional y la ausencia de sus principales figuras como Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Tanner Tessman; Brendan Aaronson, Giovanni Reyna, Timothy Weah y Haji Wright.

¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Perú vs Estados Unidos se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV y la plataforma de streaming América TV GO.