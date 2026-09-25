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Alineaciones Perú vs Estados Unidos: el potente 11 de Mano Menezes para el amistoso

Con algunas variaciones, esta será la posible alineación de la selección peruana ante Estados Unidos por el primer amistoso de la fecha internacional FIFA.

Gary Huaman
La selección peruana enfrentará a estados Unidos en un amistoso internacional.
La selección peruana enfrentará a estados Unidos en un amistoso internacional. | Foto: composición Líbero
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Se viene un tremendo encuentro por la fecha internacional FIFA. Con el objetivo de llegar de la mejor manera a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, la selección peruana de Mano Menezes afrontará cuatro encuentros de nivel y el primero de ellos será ante Estados Unidos de Mauricio Pochettino.

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De cara a estos duelos, el entrenador brasileño decidió convocar a 26 futbolistas con algunas sorpresas como la de Piero Magallanes de Sport Huancayo y Oslimg Mora de Sport Boys. A continuación, podrás revisar el posible equipo titular de Perú para enfrentar a Estados Unidos.

Alineaciones Perú vs Estados Unidos: posible 11 de la Bicolor

De acuerdo a la reciente información, el entrenador Mano Menezes colocaría un sistema de 4-3-3, que estaría compuesto por Pedro Gallese de arquero; luego, Sonne sería el lateral derecho junto a la dupla de centrales conformada por Renzo Garcés y Miguel Araujo, mientras que Marcos López iría por la banda izquierda.

En el mediocampo, Wilder Cartagena sería el ancla junto a Yoshimar Yotún y la sorpresa de Piero Magallanes; y en el ataque, Jairo Vélez iría por una banda y Jhonny Vidales, por la otra, y Gianluca Lapadula de delantero.

  • Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula.
Perú afrontará 4 partidos internacionales.

Perú afrontará 4 partidos internacionales.

Alineaciones Estados Unidos vs Perú: posible 11 de los americanos

El director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, presentaría un equipo renovado con recambio generacional y la ausencia de sus principales figuras como Christian Pulisic y Folarin Balogun.

  • Matt Freese; Alex Freeman, Auston Trusty, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Tanner Tessman; Brendan Aaronson, Giovanni Reyna, Timothy Weah y Haji Wright.

¿A qué hora juegan Perú vs Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Perú vs Estados Unidos se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 3.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV y la plataforma de streaming América TV GO.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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