Alianza Lima sorprende con inesperado refuerzo valorizado en medio millón para la pretemporada íntima

Alianza Lima se prepara para su mini pretemporada en Cieneguilla, esto tras la paralización por la fecha FIFA. En este sentido, Pablo Guede buscará contar con los mejores hombres y, sobre todo, con aquellos que han tenido poca participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. Bajo este contexto, los íntimos sorprendieron con un joven refuerzo valorizado en medio millón de euros.

Alianza Lima sorprende con inesperado refuerzo para la pretemporada

De acuerdo con el periodista José Valera, un jugador de 23 años será parte de estos trabajos. Se trata de D’Alessandro Montenegro, el lateral derecho que prácticamente no ha tenido minutos en el torneo peruano, tendrá la oportunidad de demostrar en esta pretemporada de qué está hecho.

“¡BOMBAZO DESDE CIENEGUILLA! D’Alessandro Montenegro reapareció en Alianza Lima y será parte de la minipretemporada del equipo íntimo. Noticia en desarrollo”, dio a conocer el comunicador mediante sus redes sociales en un video en el que se le puede ver al futbolista bajar del autobús que transportó a los íntimos.

Rendimiento de D’Alessandro Montenegro en Alianza Lima

Cabe precisar que el defensor prácticamente desde su llegada a La Victoria procedente de ADT no ha podido disputar ningún partido en la Liga 1. Es una situación que ha preocupado a los hinchas.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima ya tiene confirmado su próximo partido amistoso, en el que se enfrentará a Palestino de Chile este miércoles 30 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. El encuentro servirá al equipo de Pablo Guede para mantenerse en ritmo durante la paralización de la Liga 1 por la fecha FIFA.