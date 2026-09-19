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Diego Penny rotundo con Pablo Guede tras regreso de Kevin Quevedo a Alianza: "Necesita un jugador como él"
Diego Penny analizó el regreso de Kevin Quevedo y aseguró que el delantero puede convertirse en una pieza importante para el esquema de Guede en Alianza.
Alianza Lima sacó un importante triunfo al vencer por 2-0 a su similar de ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los íntimos pusieron fin a una racha negativa de cuatro fechas sin ganar, en un partido que marcó el regreso de Kevin Quevedo al primer equipo blanquiazul, tras varios meses de ausencia por decisión técnica. Al respecto, Diego Penny se pronunció sobre la reaparición del atacante y dejó un contundente mensaje al técnico Pablo Guede con respecto a dicha situación.
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Diego Penny rotundo con Pablo Guede sobre la presencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima
Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero y hoy comentarista deportivo aseguró que, en base al momento futbolístico que atraviesa Alianza Lima, un jugador con las características de Kevin Quevedo resulta fundamental de cara a los próximos partidos de la Liga 1 en el marco de la lucha por el título nacional.
"A los quince minutos del segundo tiempo (Guede) lo pone a Quevedo, ¿Por qué?, porque claramente necesita un jugador como Quevedo dentro de este plantel. Él (Guede) por un lado te dice algo y por otro lado (otra cosa). Es lógico, ¿no?, si lo tiene en lista es porque va a jugar", señaló el ‘flaco’.
Kevin Quevedo y su regreso al primer equipo de Alianza Lima
Luego de varios meses ausente, Kevin Quevedo volvió a sumar minutos con Alianza Lima en el partido del último viernes contra ADT. El habilidoso extremo ingresó a los 61 minutos del partido en reemplazo de su compañero Alan Cantero. El ‘pescadito’ hizo su debut oficial en el Torneo Clausura, generando gran expectativa entre los hinchas que esperan que pueda tener más minutos en las próximas fechas.
Recordemos que el último partido de Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima, hasta antes de ayer, fue el pasado 9 de mayo, en el empate 1-1 con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Apertura. Tuvieron que pasar más de 4 meses para que pueda volver a jugar en el equipo de Guede.
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