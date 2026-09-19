¿Cómo le fue a Alianza Lima la última vez que ganó el Torneo Apertura y perdió el Clausura?

Alianza Lima sabe que tiene la obligación de salir campeón de la Liga 1 2026, ya que está en deuda con su hinchada desde hace tres años. En ese sentido, tras una serie de malos resultados, y pese a que derrotó a ADT recientemente, todo apunta a que los blanquiazules deberán disputar una final nacional por el título.

PUEDES VER: Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana

En ese sentido, hay quienes se preguntan cómo le fue en los playoffs del fútbol peruano a los de Matute la última vez que se llevaron el Torneo Apertura, pero terminaron perdiendo el Clausura. La respuesta no le agradará a la hinchada íntima.

Alianza Lima no la pasa bien en el Torneo Clausura.

¿Cómo le fue a Alianza Lima la última vez?

Resulta que, Alianza Lima ganó el primer certamen de la temporada en el 2023, pero luego perdió el segundo campeonato del año ante Universitario de Deportes. Por ello, se llevó a cabo una final nacional en partidos de ida y vuelta, siendo el primero en el Estadio Monumental y con resultado 1-1.

Pese a que venían jugando mal, gracias al empate el cuadro blanquiazul se emocionó y la hinchada confiaba en llevarse el título de la Liga 1 en casa. No obstante, la la 'U' terminó ganando 2-0 con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, generando la desazón del enorme club peruano.

Esta fue la última vez que Alianza Lima ganó el Torneo Apertura y, como no repitió plato en el Clausura, tuvo que jugar los playoffs. Esta temporada la situación puede repetirse, incluso con el mismo rival debido a que actualmente Universitario es el líder.